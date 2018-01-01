Тройное убийство в Иванове

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1 января 2018 года в частном доме во Фрунзенском районе Иванова были найдены мёртвые тела трёх человек - 47-летний хозяин дома, его сожительница и ещё один мужчина.Погибших обнаружила сестра хозяина дома.На место происшествия была направлена оперативная группа полиции. Работу полицейских сил на месте происшествия возглавил первый заместитель начальника УМВД, начальник полиции Андрей Кульков.Было установлено, что все трое погибших умерли насильственной смертью.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на выяснение обстоятельств преступления и поиска лиц, которые могут быть причастны к убийствам.