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Как начался пожар в новогоднюю ночь на площади Пушкина в Иванове
Видео ФотоКак мы уже сообщали ранее, в новогоднюю ночь на площади Пушкина в Иванове начался пожар - загорелся игрушечный миша, установленный на крыше одного из строений.
Как видно на записи камеры видеонаблюдения, возгорание началось после фейерверка, который был запущен рядом с игрушкой.
Фигура была приобретена на средства спонсоров.
«Медведь представляет собой классическую вариацию детской игрушки и сопровождается кубиками с буквами, - рассказывал ранее председатель городского комитета по культуре Сергей Фролов. - Кроме того, в темное время суток фигура будет светиться светодиодными фонариками. Особенно фигура Новогоднего мишки должна понравиться детям, которые будут выходить из театра с праздничных представлений».
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