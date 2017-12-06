Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 00:28

Как начался пожар в новогоднюю ночь на площади Пушкина в Иванове

Видео Фото
Как мы уже сообщали ранее, в новогоднюю ночь на площади Пушкина в Иванове начался пожар - загорелся игрушечный миша, установленный на крыше одного из строений. 
Как видно на записи камеры видеонаблюдения, возгорание началось после фейерверка, который был запущен рядом с игрушкой. 

Фигура была приобретена на средства спонсоров.
«Медведь представляет собой классическую вариацию детской игрушки и сопровождается кубиками с буквами, - рассказывал ранее председатель городского комитета по культуре Сергей Фролов. - Кроме того, в темное время суток фигура будет светиться светодиодными фонариками. Особенно фигура Новогоднего мишки должна понравиться детям, которые будут выходить из театра с праздничных представлений».


  • оцените новость:
  • (0)
  • 687
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня