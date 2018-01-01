2017: громкие суды над большими чиновниками

Кто, за что, куда и на сколько

Громкие судебные процессы над бывшими руководителями города и области в 2017 году. На скамье обвиняемых оказались экс-главы Иванова, Кинешмы, заместители губернатора, руководители департаментов. Тюремные сроки они получили разные – от 3 лет до 9 лет лишения свободы. И кто-то за 12-миллионную взятку сел на 5 лет, а кто-то за полученные 3 миллиона сел на 9 лет. Почему так? Смотрите в нашем репортаже.

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