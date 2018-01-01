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сегодня, 12:08
2017: громкие суды над большими чиновниками
Кто, за что, куда и на сколько
Громкие судебные процессы над бывшими руководителями города и области в 2017 году. На скамье обвиняемых оказались экс-главы Иванова, Кинешмы, заместители губернатора, руководители департаментов. Тюремные сроки они получили разные – от 3 лет до 9 лет лишения свободы. И кто-то за 12-миллионную взятку сел на 5 лет, а кто-то за полученные 3 миллиона сел на 9 лет. Почему так? Смотрите в нашем репортаже.
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Комментарии (3)
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- Обыватель37сегодня, 13:57Уважаемый журналист почему не объективно освещаете?? А где взяточник года Сергей Кустов?? Взяточник и вымогатель должен сидеть в тюрьме!!!
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- Плотсегодня, 17:54Идиот, следствие ещё не закончилось
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- Васька Непутевыйсегодня, 16:41мда... столько лет им было все позволено и вдруг перед выборами ВВП их принесли в жертву как жертвенных баранов!!!