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Новости

сегодня, 12:08

2017: громкие суды над большими чиновниками

Кто, за что, куда и на сколько

Громкие судебные процессы над бывшими руководителями города и области в 2017 году. На скамье обвиняемых оказались экс-главы Иванова, Кинешмы, заместители губернатора, руководители департаментов. Тюремные сроки они получили разные – от 3 лет до 9 лет лишения свободы. И кто-то за 12-миллионную взятку сел на 5 лет, а кто-то за полученные 3 миллиона сел на 9 лет. Почему так? Смотрите в нашем репортаже.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Обыватель37								
							
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  • сегодня, 13:57
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							Уважаемый журналист почему не  объективно освещаете?? А где взяточник года Сергей Кустов?? Взяточник и вымогатель должен сидеть в тюрьме!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Плот								
							
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  • сегодня, 17:54
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										+1
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							Идиот, следствие ещё не закончилось 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 16:41
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							мда... столько лет им было все позволено и вдруг перед выборами ВВП их принесли в жертву как жертвенных баранов!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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