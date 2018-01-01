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Новости

сегодня, 11:47

В Иванове живодеры замучили собаку до некроза

Псу пришлось ампутировать язык и губы (фото)

Жуткий случай произошел накануне Нового года в Иванове. Вот как об этом пишет приют для бездомных животных «Майский день».

«Вчера многие жители нашего города наблюдали следующую картину: собака с окровавленной пастью, с туго перетянутой скотчем (или чем-то подобным), обезумев от боли, металась по улицам! Морда распухла до огромных размеров, из пасти торчал сине-черный язык и текла кровь! Только поздно вечером неравнодушным людям удалось заманить ее в подъезд и вызвать нас на помощь. Собачка доставлена в приют, сейчас идёт операция по частичной ампутации языка и губ, так как они почернели и начался некроз… Собаку изуверы подвергли страшным страданиям: замотав морду, они били или пинали по челюсти животному, раздробили зубы и спровоцировали дополнительный отек, сделав перетяжку морды веревками. Вследствие всех этих садистских действий, животное получило серьёзнейшие травмы, и если выживет, то останется инвалидом и не сможет полноценно принимать пищу и воду».



ключевые слова: животные собака живодеры
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Комментарии (18)

	


	

	

		
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  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:25
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    • 
										+1
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							Вот конченые изверги. Пусть этот год принесет им муки страдания неудачи и хорошо если смерть.
    
А собачке выздоровления насколько это возможно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									xyiLo								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							мм.. ням.. Моё маткапитальное поколение выросло, есть чем гордиться.. ням.. Не зря 400 рубликов на каждого нового патриота выделяю.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 12:37
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    • 
										+1
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							Звери, нЕлюди... Господь Бог все видел... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ой, да оставьте, вы, ваши гнусные инсинуации, тогда вполне справедливо задать вопрос - куда "он" смотрел?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:51
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    • 
										+1
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							эти ублюдки опасны для общества. а по нашим законам к ним претензий нет. не понимаю, что может быть в голове у этих людей. надеюсь каждого живодера и их детей постигнет бесплодность								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Simple Comer								
							
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  • сегодня, 13:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что значит претензий нет? ст.245 Уголовного кодекса никто не отменял. Вряд ли, конечно, их найдут, но если найдут есть все основания привлечь к ответственности. Сажать, наверное, за это не стОит, зачем их кормить нахаляву, а вот общественные работы на 480 часов самое оно было бы. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									LMV								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Этим мразям их конченые родители не прививали любовь к животным.Жалко что отменили казнь как в средневековье,тогда бы не одна отмороженная нелюдь больше такого не повторила.Гореть им в аду сукам.На войне люди животных стараются не убивать и не мучить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gordimon								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							нечего людей кусать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Пусть в новом году тебе выбьют все зубы и отрежут язык, главное, незабудь про это журналистам рассказать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Проxожий37								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Поддерживаю и готов участвовать. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Карл Брокманн								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Ну смелые вы только толпой, сворой. :) А когда по одиночке да ж...пой чуете, что сейчас огребёте, так сразу хвост поджимаете и делаете лужу. :) "Караул! Хулиганы зрения лишают!" (С) Джентельмены удачи :) Проходили это всё, ещё в далёком советском детстве. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Проxожий37								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Угу. :) Яркая домашняя птичка, пиши исчо. :) А то вон модеру слово "петух" не нравится, видать Андрюше не дал кто-то ночью. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Карл Брокманн								
							
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  • сегодня, 16:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну так и есть, началось блин, народное творчество. Говорили же этим "зоозащитникам", что собаки кусают людей вообще-то, а не трахают. Нет блин, стерилизовать и выпускать. Ну нате, кусать точно больше не сможет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gordimon								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							надо было просто пристрелить псину, но так издеваться нельзя								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Карл Брокманн								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пулю по гильзотеке идентифицируют и у стрелка будут большие проблемы с законом. А по скотчу они нечего не установят, не держатся на нём отпечатки. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Проxожий37								
							
    • 
							
  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Два урода на сайте. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:06
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    • 
										+1
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							Изверги, садисты, нелюди и т.п. однозначно! Достойны кары!
    
Но, как говорят в подобных ситуациях истинные зоофилы, нужны подробности, неизвестно, может она вела себя неадекватно, лапами махала, кидалась, бегала, а не стояла спокойно на месте. Нелюди этого не смогли перенести.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • сегодня, 17:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Твари те, кто это сделал и те, кто пса вышвырнул из дома. Не было бы бесхозных собак, не было бы живодёров. Хотя таким выблядкам без разницы, они и человека толпой замочат, глазом не моргнут. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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