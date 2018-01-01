В Иванове живодеры замучили собаку до некроза

Псу пришлось ампутировать язык и губы (фото)

Жуткий случай произошел накануне Нового года в Иванове. Вот как об этом пишет приют для бездомных животных «Майский день».

«Вчера многие жители нашего города наблюдали следующую картину: собака с окровавленной пастью, с туго перетянутой скотчем (или чем-то подобным), обезумев от боли, металась по улицам! Морда распухла до огромных размеров, из пасти торчал сине-черный язык и текла кровь! Только поздно вечером неравнодушным людям удалось заманить ее в подъезд и вызвать нас на помощь. Собачка доставлена в приют, сейчас идёт операция по частичной ампутации языка и губ, так как они почернели и начался некроз… Собаку изуверы подвергли страшным страданиям: замотав морду, они били или пинали по челюсти животному, раздробили зубы и спровоцировали дополнительный отек, сделав перетяжку морды веревками. Вследствие всех этих садистских действий, животное получило серьёзнейшие травмы, и если выживет, то останется инвалидом и не сможет полноценно принимать пищу и воду».

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