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Новости

сегодня, 11:19

Новогодняя ночь в Ивановской области: криминальные итоги

О криминальных итогах предновогоднего дня и новогодней ночи сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

В Юже преступник для того, чтобы завладеть деньгами, убил двух человек – 64-летнего мужчину и его 85-летнюю мать. После чего поджег их квартиру. Подозреваемый задержан. Преступление было совершено в ночь с 30 на 31 декабря 2017 года.

В Тейкове грабители пытались похитить из магазина продукты питания.

В Иванове на улице Полка Нормандия-Неман в новогоднюю ночь сгорел частный дом. В огне погибла 31-летняя женщина, хозяйка жилища. Ещё один пострадавший от огня - мужчина 1973 года рождения - госпитализирован. Предположительно причины возгорания не криминальны. В доме печное отопление и из печки, по предварительным данным, вылетел сноп искр. Полиция разбирается в обстоятельствах гибели человека.

«Новогодняя ночь в целом прошла совершенно спокойно. Число задержанных за административные правонарушения исчисляется единицами», - сообщил начальник отдела информации регионального УМВД Владислав Радостин.

В новогоднюю ночь общественный порядок охраняли более 500 сотрудников полиции.



ключевые слова: Новый год криминал
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • сегодня, 13:12
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										+1
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							«Новогодняя ночь в целом прошла совершенно спокойно - как все просто. Люди погибли, но в целом все хорошо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex B								
							
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  • сегодня, 13:54
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										+1
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							Нтв шники! Неменьши								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг_Камикадзе_								
							
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  • сегодня, 15:22
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							Нормально. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг_Камикадзе_								
							
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  • сегодня, 15:25
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							Вот у нас в богородском тишь-благодать. :) Никаких петард и стрелялок от детей дебильных за окном. :) Спиртосику с дядей навернули, телек без звука посмотрели, кассету Кикабидзе послушали. :) Встретили праздник как нормальные люди в отличии от вас. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Карл Брокманн								
							
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  • сегодня, 15:51
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							"Спите жители Багдада! В Багдаде всё спокойно!" (С) Али-Баба :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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