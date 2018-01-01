Новогодняя ночь в Ивановской области: криминальные итоги

О криминальных итогах предновогоднего дня и новогодней ночи сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

В Юже преступник для того, чтобы завладеть деньгами, убил двух человек – 64-летнего мужчину и его 85-летнюю мать. После чего поджег их квартиру. Подозреваемый задержан. Преступление было совершено в ночь с 30 на 31 декабря 2017 года.

В Тейкове грабители пытались похитить из магазина продукты питания.

В Иванове на улице Полка Нормандия-Неман в новогоднюю ночь сгорел частный дом. В огне погибла 31-летняя женщина, хозяйка жилища. Ещё один пострадавший от огня - мужчина 1973 года рождения - госпитализирован. Предположительно причины возгорания не криминальны. В доме печное отопление и из печки, по предварительным данным, вылетел сноп искр. Полиция разбирается в обстоятельствах гибели человека.

«Новогодняя ночь в целом прошла совершенно спокойно. Число задержанных за административные правонарушения исчисляется единицами», - сообщил начальник отдела информации регионального УМВД Владислав Радостин.

В новогоднюю ночь общественный порядок охраняли более 500 сотрудников полиции.

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