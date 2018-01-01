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В новогоднюю ночь на пл.Пушкина в Иванове начался пожар
ФотоЗагорелась игрушка мишки. Пожарные оперативно потушили огонь.
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Елочная революцития в России...
Дорогие друзья, до наступления 2018 года остались буквально секунды. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием. Пусть в Новом Году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему. Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы. С праздником вас. С новым 2018-м годом!