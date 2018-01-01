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Новости

сегодня, 01:22

В новогоднюю ночь на пл.Пушкина в Иванове начался пожар

Фото 
Загорелась игрушка мишки. Пожарные оперативно потушили огонь.

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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Миха79								
							
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  • сегодня, 01:30
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							Неудивительно,а то был бы Новый год не Новый год.смотрим дальше.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг_Камикадзе_								
							
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  • сегодня, 01:47
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							я на елку не пришолл плясать и кататсч туда :\ и натащка подощгла мищку:/ символ елиной росиси  :\ подчудное дело мещду прочим :|								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									umnikov.ru								
							
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  • сегодня, 01:31
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							Ну что, какие нах. покрышки - Ёлки наше всею
    
Елочная революцития в России...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									xyiLo								
							
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  • сегодня, 01:35
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										-1
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							Дорогие друзья! На пороге Новый 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но всё равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что всё загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся. Новый год у нас это прежде всего семейный праздник. Мы отмечаем его как было в детстве с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведённую с ними. Если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом. Кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости. Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным человеческим смыслом где бы мы ни находились: за семейным столом, в весёлой кампании, на праздничных улицах нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров. И как всегда мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг — дежурит в больницах, ведёт самолёты и поезда. Мы вместе с эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплочённость, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам.
    

    
Дорогие друзья, до наступления 2018 года остались буквально секунды. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием. Пусть в Новом Году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему. Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы. С праздником вас. С новым 2018-м годом!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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