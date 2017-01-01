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Депутата Ивановской областной Думы депортировали из Молдавии
30 декабря депутат Ивановской областной Думы Роман Ефремов прилетел в международный аэропорт Кишинева (Молдавия) для новогоднего отдыха, намереваясь вернуться в Россию 3 января.
Однако на паспортном контроле Ефремова попросили проследовать в офис, где задали ряд вопросов - цель приезда (туризм), место пребывания в Молдавии, время пребывания и потребовали представить "программу пребывания в Молдавии".
После опроса сотрудники контроля заявили, что Роман Ефремов "...намеренно вводил в заблуждение полицию Молдавии", изъяли у него паспорт, проводили в зал ожидания, где ему пришлось провести около 10 часов.
Властями Молдавии было принято решение о депортации депутата Ивановской областной Думы Романа Ефремова в этот же день.
В посольстве России в республике Молдова сообщили, что такие случаи в отношении граждан России не единичны, и стали в последнее время регулярными.
Однако на паспортном контроле Ефремова попросили проследовать в офис, где задали ряд вопросов - цель приезда (туризм), место пребывания в Молдавии, время пребывания и потребовали представить "программу пребывания в Молдавии".
После опроса сотрудники контроля заявили, что Роман Ефремов "...намеренно вводил в заблуждение полицию Молдавии", изъяли у него паспорт, проводили в зал ожидания, где ему пришлось провести около 10 часов.
Властями Молдавии было принято решение о депортации депутата Ивановской областной Думы Романа Ефремова в этот же день.
В посольстве России в республике Молдова сообщили, что такие случаи в отношении граждан России не единичны, и стали в последнее время регулярными.
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Комментарии (11)
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Пусть в Иванове отдыхает. У нас на ПЛП Шарыпов европейский новый год организовал.
Нигде нас не любят, особенно депутатов от ПЖИВ.
Русских теперь все будут посылать на @#$%, от греха подальше.
Отдыхай на курортах Северного Кавказа, едрос.
«Дорогие друзья, сегодня был очень трудный день, и сейчас я еду домой отдыхать. Желаю всем хорошего вечера и хорошо вам отдохнуть», — говорит Владислав на видео, которое он выложил в Инстаграмме. На фоне слышны автомобильные сирены.
Напомню, Вадим Тюльпанов был членом Совета Федерации с 2011 года. До этого он восемь лет возглавлял Заксобрание Санкт-Петербурга. В апреле этого года Тюльпанов скончался от сердечной недостаточности."