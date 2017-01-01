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Новости

сегодня, 13:30

Депутата Ивановской областной Думы депортировали из Молдавии

30 декабря депутат Ивановской областной Думы Роман Ефремов прилетел в международный аэропорт Кишинева (Молдавия) для новогоднего отдыха, намереваясь вернуться в Россию 3 января. 
Однако на паспортном контроле Ефремова попросили проследовать в офис, где задали ряд вопросов - цель приезда (туризм), место пребывания в Молдавии, время пребывания и потребовали представить "программу пребывания в Молдавии".
После опроса сотрудники контроля заявили, что Роман Ефремов "...намеренно вводил в заблуждение полицию Молдавии", изъяли у него паспорт, проводили в зал ожидания, где ему пришлось провести около 10 часов. 
Властями Молдавии было принято решение о депортации депутата Ивановской областной Думы Романа Ефремова в этот же день. 

В посольстве России в республике Молдова сообщили, что такие случаи в отношении граждан России не единичны, и стали в последнее время регулярными. 



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Комментарии (11)

	


	

	

		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 14:03
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    • 
										+1
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							Правилльно сделали.
    
Пусть в Иванове отдыхает. У нас на ПЛП Шарыпов европейский новый год организовал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 14:14
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    • 
										+1
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							Хахахахах.    дома, отдыхают заграницей								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBX 								
							
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  • сегодня, 14:45
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										+1
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							Пичалька.
    
Нигде нас не любят, особенно депутатов от ПЖИВ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Nervogelt								
							
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  • сегодня, 14:49
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										+1
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							Это расплата за "крымнаш", за "отпускников" на Донбассе, за "ихтамнет".
    
Русских теперь все будут посылать на @#$%, от греха подальше.
    

    
Отдыхай на курортах Северного Кавказа, едрос.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 15:26
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										+1
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							Нетрадиционный случай в Молдавии...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сан Саныч								
							
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  • сегодня, 15:28
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										+1
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							Чего он забыл в этой дыре вообще??))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Пругор								
							
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  • сегодня, 15:30
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										+1
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							"Несовершеннолетний сын бывшего сенатора Вадима Тюльпанова проехал по улицам Петербурга на машине со спецсигналами.
    
«Дорогие друзья, сегодня был очень трудный день, и сейчас я еду домой отдыхать. Желаю всем хорошего вечера и хорошо вам отдохнуть», — говорит Владислав на видео, которое он выложил в Инстаграмме. На фоне слышны автомобильные сирены. 
    
Напомню, Вадим Тюльпанов был членом Совета Федерации с 2011 года. До этого он восемь лет возглавлял Заксобрание Санкт-Петербурга. В апреле этого года Тюльпанов скончался от сердечной недостаточности."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Asret_Borj								
							
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  • сегодня, 16:08
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Путин настолько жаден, что даже из двух зол выбирает оба.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гномик_								
							
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  • сегодня, 17:00
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    • 
										+1
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							Г.омиков не пускают и правильно делают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Филимон Мунтяну								
							
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  • сегодня, 17:13
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    • 
										+1
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							Подкалымить на стройку, что ли ездил?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									МИХАИЛ Михаил								
							
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  • сегодня, 17:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							ну что, пусть полиция отловит сотню молдован и депортируют их на родину, хороший ответ молдавским педикам								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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