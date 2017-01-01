18-летний кинешемец украл шампанское, чтобы продолжить отдых с друзьями в сауне

Сейчас молодой человек о своей предновогодней «традиции» подробно рассказывает полиции

18-летний житель Кинешмы отдыхал с компанией в сауне. Когда спиртное закончилось, парень, недолго думая, решил новую порцию алкоголя просто-напросто украсть. Он пришел в магазин и открыто похитил с прилавка две бутылки шампанского.

Полиция быстро нашла злоумышленника и задержала его. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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