Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:21

18-летний кинешемец украл шампанское, чтобы продолжить отдых с друзьями в сауне

Сейчас молодой человек о своей предновогодней «традиции» подробно рассказывает полиции

18-летний житель Кинешмы отдыхал с компанией в сауне. Когда спиртное закончилось, парень, недолго думая, решил новую порцию алкоголя просто-напросто украсть. Он пришел в магазин и открыто похитил с прилавка две бутылки шампанского.

Полиция быстро нашла злоумышленника и задержала его. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража шампанское
  • оцените новость:
  • (0)
  • 362
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня