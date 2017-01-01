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сегодня, 13:21
18-летний кинешемец украл шампанское, чтобы продолжить отдых с друзьями в сауне
Сейчас молодой человек о своей предновогодней «традиции» подробно рассказывает полиции
18-летний житель Кинешмы отдыхал с компанией в сауне. Когда спиртное закончилось, парень, недолго думая, решил новую порцию алкоголя просто-напросто украсть. Он пришел в магазин и открыто похитил с прилавка две бутылки шампанского.
Полиция быстро нашла злоумышленника и задержала его. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: кража шампанское
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