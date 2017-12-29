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сегодня, 12:39

10 самых ярких историй 2017 года в Ивановской области

Добрые, шокирующие, удивительные, странные (видео)

2017 год был полон разных сюжетов, многие из которых становились темами не только "Барса", но выходили и на федеральный уровень. Мать бросила сына, сказавшись умершей, и вернулась через 20 лет, чтобы отобрать у него квартиру… Двое влюбленных из разных точек земли, которые смогли встретиться в Сочи благодаря чуду. И кинешемец, который решил древнюю задачу…

Добрые и шокирующие, удивительные и странные – мы собрали 10 самых ярких историй года в Ивановской области. Репортаж о них можно посмотреть ЗДЕСЬ.



ключевые слова: итоги истории
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							В 2018 год идем с Брезидентом Прежневым и скрепостным строем!
    

    
(13:30 , 31 декабря 2017, «Эхо Москвы» )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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