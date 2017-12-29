10 самых ярких историй 2017 года в Ивановской области

Добрые, шокирующие, удивительные, странные (видео)

2017 год был полон разных сюжетов, многие из которых становились темами не только "Барса", но выходили и на федеральный уровень. Мать бросила сына, сказавшись умершей, и вернулась через 20 лет, чтобы отобрать у него квартиру… Двое влюбленных из разных точек земли, которые смогли встретиться в Сочи благодаря чуду. И кинешемец, который решил древнюю задачу…



Добрые и шокирующие, удивительные и странные – мы собрали 10 самых ярких историй года в Ивановской области. Репортаж о них можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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