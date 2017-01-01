Два человека погибли в Юже

31 декабря в 03:29 поступило сообщение о пожаре в Юже на ул. Стандартные дома, д.12.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение внутри квартиры 2-этажа. В 03:40 горение ликвидировано.

Огнем повреждена комната в квартире на площади 20 кв.м.

В пожаре погибла женщина и, предположительно, мужчина, (тело сильно обгорело).

Сотрудники местной полиции работают на месте происшествия.

Выясняются причины возгорания и причины смерти двух человек.

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