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Два человека погибли в Юже
31 декабря в 03:29 поступило сообщение о пожаре в Юже на ул. Стандартные дома, д.12.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение внутри квартиры 2-этажа. В 03:40 горение ликвидировано.
Огнем повреждена комната в квартире на площади 20 кв.м.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение внутри квартиры 2-этажа. В 03:40 горение ликвидировано.
Огнем повреждена комната в квартире на площади 20 кв.м.
В пожаре погибла женщина и, предположительно, мужчина, (тело сильно обгорело).
Сотрудники местной полиции работают на месте происшествия.
Выясняются причины возгорания и причины смерти двух человек.
Сотрудники местной полиции работают на месте происшествия.
Выясняются причины возгорания и причины смерти двух человек.
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- Джабраилсегодня, 11:05это были Вахтанг с Натали