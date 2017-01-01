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сегодня, 11:05
Как крадут два айфона в Иванове: запись камеры видеонаблюдения
Видео
Два парня (в правом углу кадра) в одном из офисов по продаже телефонов в Иванове совершают кражу двух мобильных телефонов.
"Процесс" совершения преступления попал на камеру видеонаблюдения.
Полиция обращается с просьбой помочь установить личности воров. Конфиденциальность гарантируется.
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Комментарии (6)
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- Bахтанг Камикадзе_сегодня, 11:09Большие молодцы! :)
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 11:13Ага, если разблочить и зарегать смогут. :)
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сегодня, 11:18Ну так чай всё продумали. :)
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- макссссегодня, 14:16Зачем в данном случае помогать полицейским?! Хоть одну причину назовите
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- уххсегодня, 16:37ромалэ.
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- московскийсегодня, 17:16Это не те, кто ранее золотые часы украли? В салонах сомнамбулы что ли работают? Ничего не видят...