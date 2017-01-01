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Новости

сегодня, 11:05

Как крадут два айфона в Иванове: запись камеры видеонаблюдения

Видео

Два парня (в правом углу кадра) в одном из офисов по продаже телефонов в Иванове совершают кражу двух мобильных телефонов.
"Процесс" совершения преступления попал на камеру видеонаблюдения.
Полиция обращается с просьбой помочь установить личности воров. Конфиденциальность гарантируется. 

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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Bахтанг Камикадзе_								
							
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  • сегодня, 11:09
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							Большие молодцы! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 11:13
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							Ага, если разблочить и зарегать смогут. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 11:18
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							Ну так чай всё продумали. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 14:16
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										0
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							Зачем в данном случае помогать полицейским?! Хоть одну причину назовите								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ухх								
							
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  • сегодня, 16:37
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										0
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							ромалэ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									московский								
							
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  • сегодня, 17:16
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							Это не те, кто ранее золотые часы украли? В салонах сомнамбулы что ли работают? Ничего не видят...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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