Как крадут два айфона в Иванове: запись камеры видеонаблюдения

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Два парня (в правом углу кадра) в одном из офисов по продаже телефонов в Иванове совершают кражу двух мобильных телефонов."Процесс" совершения преступления попал на камеру видеонаблюдения.Полиция обращается с просьбой помочь установить личности воров. Конфиденциальность гарантируется.