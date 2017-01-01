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Народный корреспондент - 2017
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сегодня, 11:15
Поздравление губернатора Ивановской области С НОВЫМ ГОДОМ
ВИДЕО
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(8)
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Новость дня
сегодня, 11:15
Поздравление губернатора Ивановской области С НОВЫМ ГОДОМ
ВИДЕО
(8)
1093
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