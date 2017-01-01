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Новости

сегодня, 11:52

ИТОГИ года: ЧП и взятки, реформы и достройка

ВИДЕО Самые запоминающиеся истории: шокирующие, невероятные, добрые
В последнем в уходящем году выпуске программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги" журналисты "Барса" подвели итоги 2017 года.

Обрушения домов, аварии и карантины...
Дорожные происшествия и пожары...
Самые запоминающиеся истории: шокирующие, невероятные и просто по-человечески добрые. 
Мы вспомнили все самое интересное, что удивило нас в уходящем году.

СУДЫ и громкие уголовные процессы: какие взятки брали и на сколько отправились в тюрьму.
ДОРОГИ: масштабные проекты и - скандалы вокруг распределения средств
НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР: первые месяцы у руля власти. Что удалось и за что критикуют?
РЕФОРМЫ года: мусор, капремонт и миллионы на благоустройство.
Поговорим о ТРАНСПОРТе: как быстро будет летать "Ласточка" Иваново-Москва и когда мы полетим в Турцию из нашего аэропорта
ДОСТРОЙКА-2017: почему одним дольщикам вручают ключи, а другие пока остаются у разбитого корыта
ШОК года: собак сжигали заживо а они мстили, нападая на детей.
И - пятерка самых-самых ДОСТИЖЕНИЙ наших спортсменов.  

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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		ИТОГИ года: ЧП и взятки, реформы и достройка
				
сегодня, 11:52

				

				ИТОГИ года: ЧП и взятки, реформы и достройка 
								

					ВИДЕО Самые запоминающиеся истории: шокирующие, невероятные, добрые				

				

	    			
    
	    				
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