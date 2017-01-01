ИТОГИ года: ЧП и взятки, реформы и достройка

ВИДЕО Самые запоминающиеся истории: шокирующие, невероятные, добрые

В последнем в уходящем году выпуске программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги" журналисты "Барса" подвели итоги 2017 года.



Обрушения домов, аварии и карантины...

Дорожные происшествия и пожары...

Самые запоминающиеся истории: шокирующие, невероятные и просто по-человечески добрые.

Мы вспомнили все самое интересное, что удивило нас в уходящем году.



СУДЫ и громкие уголовные процессы: какие взятки брали и на сколько отправились в тюрьму.

ДОРОГИ: масштабные проекты и - скандалы вокруг распределения средств

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР: первые месяцы у руля власти. Что удалось и за что критикуют?

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