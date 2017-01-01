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Новости

сегодня, 11:32

Какое кино посмотрел губернатор области перед новым годом

ВИДЕОтрейлер

Губернатор Станислав Воскресенский с супругой Светланой Дрыга посетили показ российского кинофильма «Движение вверх» о легендарной сборной СССР по баскетболу в одном из кинотеатров города Иваново. Вместе с ними фильм посмотрели игроки БК «Энергия» («Динамо-2») и мужской сборной команды ИГХТУ.

- Фильм очень сильный, - поделился своими впечатлениями после просмотра губернатор. - Он о том, что и невозможное – возможно, надо ставить перед собой цели и их добиваться. Казалось бы, финал известен, но весь фильм переживаешь точно так же, как переживали игроки на площадке.
Светлана Дрыга призналась, что с удовольствием посмотрела кинофильм во второй раз. Она отметила, что «и с точки зрения кинематографа фильм – блестящий, и с точки зрения морали – яркий фильм о силе духа, дружбе, о командной игре, о вере в самого себя и в своих товарищей».  

"Движение вверх" - российская спортивная драма о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Фильм в широкий прокат в России вышел 28 декабря. 



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Cerdofet								
							
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  • сегодня, 15:27
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							Стас, займись делом. Хватит тебе уже языком болтать.
    

    
Интересуешься кинематографом? Я в детстве ходил в кинотеатры "Современник", "Мир", "Великан"... Сейчас один не работает, второй превратился в банк, а "Великан" вообще сгорел, остались одни руины. Приведи здания в порядок, Стас!
    

    
Интересуешься спортом? Хожу мимо недостроенного дворца спорта, мимо заброшенного стадиона "Буревестник"... Вот такой теперь спорт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBX 								
							
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  • сегодня, 15:57
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							Ну когда же эти квазипатриоты перестанут врать?
    
В Олимпийских играх могли принимать участие только спортсмены-любители. СССР использовал эти правила в своих интересах, занося ведущих спортсменов-профессионалов в списки военнослужащих и членов других организаций, что позволяло им обходить любительские правила, а ведущие американские баскетболисты, выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации, не могли принимать и не принимали участие в Играх.
    
Ничего не изменилось и спустя полвека -  в Сочи 6 медалей завоевали гастарбайтеры, а наши позорно #обмочились. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 17:49
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										+1
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							Вообщето он НЕ губернатор. Во вторых, жду первого января новость о том, какие носки он одел. Кому какое дело какой фильм посмотрел?!  Рехнулись?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 13 минут назад
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							ждем новостей: какой туалетной бумагой Вострескенский попользовался, каким пальцем в носу поковырялся, каким местом отДрыгал Свету.!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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