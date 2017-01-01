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Какое кино посмотрел губернатор области перед новым годом
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Губернатор Станислав Воскресенский с супругой Светланой Дрыга посетили показ российского кинофильма «Движение вверх» о легендарной сборной СССР по баскетболу в одном из кинотеатров города Иваново. Вместе с ними фильм посмотрели игроки БК «Энергия» («Динамо-2») и мужской сборной команды ИГХТУ.
- Фильм очень сильный, - поделился своими впечатлениями после просмотра губернатор. - Он о том, что и невозможное – возможно, надо ставить перед собой цели и их добиваться. Казалось бы, финал известен, но весь фильм переживаешь точно так же, как переживали игроки на площадке.
Светлана Дрыга призналась, что с удовольствием посмотрела кинофильм во второй раз. Она отметила, что «и с точки зрения кинематографа фильм – блестящий, и с точки зрения морали – яркий фильм о силе духа, дружбе, о командной игре, о вере в самого себя и в своих товарищей».
- Фильм очень сильный, - поделился своими впечатлениями после просмотра губернатор. - Он о том, что и невозможное – возможно, надо ставить перед собой цели и их добиваться. Казалось бы, финал известен, но весь фильм переживаешь точно так же, как переживали игроки на площадке.
Светлана Дрыга призналась, что с удовольствием посмотрела кинофильм во второй раз. Она отметила, что «и с точки зрения кинематографа фильм – блестящий, и с точки зрения морали – яркий фильм о силе духа, дружбе, о командной игре, о вере в самого себя и в своих товарищей».
"Движение вверх" - российская спортивная драма о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Фильм в широкий прокат в России вышел 28 декабря.
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