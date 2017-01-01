В Ивановской области проведена судебная реформа





С 6 декабря 2017 года в 10 районах Ивановской области начали работать судебные присутствия, укрупнены судебные районы. Так, в Заволжском районе приступило к работе судебное присутствие Кинешемского городского суда; в Лежневском районе –Ивановского районного суда; в Южском и Лухском районах – судебное присутствие Палехского райсуда; в Песятковском, Верхнеландеховском и Юрьевецком районах –Пучежского районного суда; в Гаврилово-Посадском и Ильиноском районах –Тейковского районного суда; в Савинском районе – судебное присутствие Шуйского городского суда.

С инициативой укрупнения судебных районов и распределения судебных участков по данным районам выступил Ивановский областной суд в целях оптимизации нагрузки судей.

«В целом изменения, произошедшие за этот год в судебной системе Ивановской области, никак не отразятся на праве граждан на доступ к отправлению правосудия, - говорится в сообщении облсуда. - Судебные присутствия остаются в тех же зданиях, незначительно сократился состав суда. Вместе с этим проведённая в Ивановской области судебная реформа позволила без дополнительных бюджетных затрат оптимизировать распределение нагрузки в больших судах региона и повысить качество отправления правосудия».

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