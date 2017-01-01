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сегодня, 15:13
Теплый декабрь способствовал серьезному снижению заболеваемости ОРВИ в регионе
На предпоследней в 2017 году неделе показатель заболеваемости ОРВИ в регионе по совокупному населению был на 19,02% ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. По данным Управления Роспотребнадзора по Ивановской области, за медицинской помощью обратилось 5660 человек.
В Иванове за неделю ОРВИ заболели 4046 человек. Это ниже эпидпорога на 11,91%.
Групповой заболеваемости в коллективах не зарегистрировано.
ключевые слова: ОРВИ
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