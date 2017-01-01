Три представителя Ивановской области вышли в полуфинал Президентского конкурса «Лидеры России»

С 10 по 15 января 2018 года в Московской области пройдут полуфиналы Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», проводимого по инициативе Президента РФ Владимира Путина. К участию в первом полуфинале для регионов ЦФО приглашены три представителя Ивановской области.

В двух полуфиналах конкурса «Лидеры России» примут участие около 600 управленцев из разных регионов ЦФО. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие полномочный представитель Президента России в ЦФО Алексей Гордеев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, главы регионов. После этого состоится дискуссионная панель «Лидерство в управлении экономикой: какими качествами должен обладать руководитель». Первый полуфинал 12 января завершится дискуссией на тему «Лидерство в публичном поле: какие компетенции нужны управленцу?» с участием наставников и членов наблюдательного совета конкурса «Лидеры России».

На первый полуфинал по ЦФО (с 10 по 12 января) приглашены около 300 управленцев из регионов округа, которые показали наилучшие результаты на предыдущем этапе дистанционного тестирования. Второй полуфинал с участием представителей столицы пройдет с 13 по 15 января. Победители станут известны в конце января 2018 года. В финал конкурса выйдут 60 управленцев, еще несколько человек смогут пройти в финальный этап по федеральному рейтингу после того как станут известны итоги полуфиналов во всех округах.

Напомним, от Ивановской области на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России» первоначально подано 935 заявок. «Этот конкурс – для активных людей, которые хотят добиться успехов, реализовать себя, и мы заинтересованы именно такие кадры привлекать на работу в органы власти. Безусловно, участники, которые выйдут в финальную стадию конкурса, будут востребованы, и мы будем помогать им с трудоустройством. Некоторых из них я намерен пригласить на работу в правительство Ивановской области», - ранее отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Станислав Воскресенский.

В финале конкурса примут участие 300 лучших управленцев со всей России. Все они получат образовательные гранты в размере миллиона рублей. У победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших компаний, общественных и деловых ассоциаций.

Конкурс «Лидеры России» проводится по поручению Президента России Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей». Платформа объединяет долгосрочные проекты по развитию социальных лифтов, поддержке благотворительности и социальных инициатив.

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