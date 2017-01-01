В Иванове пройдет XIX Российский конкурс «Серебряные голоса»

С 4 по 6 января в ивановском Центре культуры и отдыха пройдет XIX Российский конкурс «Серебряные голоса». В нем примут участие лучшие вокалисты от 8 до 18 лет из Владимирской, Московской, Ярославской, Нижегородской, Костромской и других областей.

В рамках конкурса участники представят яркие вокальные номера разных направлений: эстрадные, академические, народные. Выступления будут оценивать народная артистка России, лауреат международных конкурсов, доцент Российской Академии музыки имени Гнесиных, заведующая вокальным отделением колледжа имени Гнесиных (г. Москва) Людмила Иванова, заведующий отделом фольклора Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д.Поленова, профессор Московского государственного института культуры, заслуженный артист России, лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества Пётр Сорокин, доцент кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства, доцент факультета искусств МГУ им. М.В. Ломоносова, член Союза театральных деятелей РФ Нонна Чхетиани.

Кроме того, участники смогут посетить новогоднюю резиденцию Деда Мороза, принять участие в интересных конкурсах и мастер-классах от членов жюри.

Торжественное открытие состоится 4 января в 16.00 в Большом зале ЦКиО. В концерте примут участие лауреаты конкурса «Серебряный голос» прошлых лет.

5 января конкурсные выступления начнутся в 10.00.

6 января в 15.00 состоится гала-концерт лауреатов конкурса, где лучшие участники исполнят избранные произведения из своей конкурсной программы.

Вход на все мероприятия в рамках конкурса свободный.

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