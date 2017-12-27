В девятиэтажку на улице Шубиных в Иванове возобновили подачу воды

Тем не менее, проблема окончательно не решена

Как мы сообщали ранее, 23 декабря в 15.00 произошло повреждение насосного оборудования, которое обеспечивает холодной водой жильцов девятиэтажного дома №4А по улице Шубиных областного центра. Здесь проживают 134 человека. Подача воды прекратилась в квартиры верхних этажей, начиная с пятого.

«Водоканал» по поручению администрации города организовал подвоз воды по графику, согласованному с жителями. Одновременно были заказаны необходимые запчасти для ремонтных работ.

Однако насос расположен в отдельно стоящем помещении, находящемся в частной собственности. Объект был приватизирован в 2007 году и с тех пор неоднократно менял владельца. Как сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Растатуров, мэрия провела переговоры с нынешним собственником помещений, чтобы он допустил ремонтную бригаду к оборудованию.

В ночь на 29 декабря специалисты «Водоканала» провели ремонтные работы на повышающей насосной станции и возобновили подачу холодной воды в квартиры верхних этажей многоквартирного дома.

Тем не менее, проблема окончательно не решена. Насосное оборудование работает с 1975 года и в любое время может выйти из строя. «Водоканал» готов установить новую повышающую станцию в подвальных помещениях многоэтажки. Часть жильцов выступает против монтажа оборудования. Они считают, что из-за работы насоса могут быть повреждены конструктивные элементы здания. Однако специалисты «Водоканала» заверили жителей, что современное оборудование работает бесшумно. Такие насосы установлены в Иванове более чем в 130 домах. «Коммунальщики готовы были познакомить с работой оборудования жителей многоэтажки на Шубиных, но те от экскурсии отказались», - сообщили в ивановской мэрии.

Между тем для установки оборудования требуется решение общего собрания собственников жилых помещений. «Мы с жителями пришли к соглашению, что в первые дни нового года в доме будет проведено общее собрание собственников. На него будет вынесен вопрос о размещении в подвале дома нового насоса, а также о создании совета дома и подготовке технического заключения о состоянии конструкций девятиэтажки», - добавил Дмитрий Растатуров.

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