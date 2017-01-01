Праздничные мероприятия на 1-8 января 2018 года в Иванове

Парк «Харинка» (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д.29)

Народное гуляние «Сказочные приключения у новогодней елки»

Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. 1-я Сусанина, д.3)

Веселые старты у новогодней елки

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

Праздничный хоровод или День русских щей

ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)

Музыкальный спектакль «Новогоднее приключение смайлов в Игрограде»

Дом детского творчества №3 (г. Иваново, ул. Колотилова д.43)

Парк «Харинка» (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д.29)

Народное гуляние «Сказочные приключения у новогодней елки»

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

День русского самовара

ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)

Музыкальный спектакль «Новогоднее приключение смайлов в Игрограде»

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

День народного умельца

Средняя школа № 17 (г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6)

Соревнования по волейболу

Центр развития детской одаренности (г. Иваново, ул. Суворова, д.72)

Турнир по головоломкам среди учащихся 4-6 классов

ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)

Дом школьника №2 (г. Иваново, ул. 2-я Дачная, д. 20)

Средняя школа № 63 (г. Иваново, ул. Хвойная, д. 2, корпус Б, спортивный зал)

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

Средняя школа № 17 (г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6)

Соревнования по волейболу

Детско-юношеский центр № 1 (г. Иваново, ул. Благова, д. 40А, спортивная площадка)

Рождественский турнир по мини-футболу

ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

11.00

Развлекательная программа «Рождественская история»