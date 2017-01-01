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Праздничные мероприятия на 1-8 января 2018 года в Иванове
Администрация областного центра подготовила план основных мероприятий на неделю 1-8 января 2018 года.
|
Понедельник, 1 января
|
13.00
|
Народное гуляние «Сказочные приключения у новогодней елки»
|
Парк «Харинка» (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д.29)
|
14.00
|
Веселые старты у новогодней елки
|
Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. 1-я Сусанина, д.3)
|
17.00
|
Праздничный хоровод или День русских щей
|
Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)
|
Вторник, 2 января
|
11.00
14.00
|
Музыкальный спектакль «Новогоднее приключение смайлов в Игрограде»
|
ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)
|
11.00
|
Театрализованный праздник «Волшебный занавес»
|
Дом детского творчества №3 (г. Иваново, ул. Колотилова д.43)
|
13.00
|
Народное гуляние «Сказочные приключения у новогодней елки»
|
Парк «Харинка» (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д.29)
|
17.00
|
День русского самовара
|
Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)
|
Среда, 3 декабря
|
11.00
14.00
|
Музыкальный спектакль «Новогоднее приключение смайлов в Игрограде»
|
ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)
|
17.00
|
День народного умельца
|
Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)
|
18.00
|
Соревнования по волейболу
|
Средняя школа № 17 (г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6)
|
Четверг, 4 января
|
11.00
|
Турнир по головоломкам среди учащихся 4-6 классов
|
Центр развития детской одаренности (г. Иваново, ул. Суворова, д.72)
|
16.00
|
Открытие конкурса «Серебряные голоса»
|
ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)
|
17.00
|
Новогодний праздник «Забава-рукодельница»
|
Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)
|
Пятница, 5 января
|
10.00
|
Конкурсные выступления «Серебряные голоса»
|
ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)
|
11.00
|
Спортивные соревнования «Зимние забавы»
|
Дом школьника №2 (г. Иваново, ул. 2-я Дачная, д. 20)
|
12.00
|
Игровая спортивная программа «Ура, каникулы»
|
Средняя школа № 63 (г. Иваново, ул. Хвойная, д. 2, корпус Б, спортивный зал)
|
17.00
|
Новогодняя программа «Народный артист»
|
Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)
|
18.00
|
Соревнования по волейболу
|
Средняя школа № 17 (г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6)
|
Суббота, 6 января
|
13.00
|
Рождественский турнир по мини-футболу
|
Детско-юношеский центр № 1 (г. Иваново, ул. Благова, д. 40А, спортивная площадка)
|
14.00
|
Гала-концерт лауреатов конкурса «Серебряные голоса»
|
ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)
|
17.00
|
Праздничная программа «Святки, канун Рождества»
|
Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)
|
Воскресенье, 7 января
|
11.00
|
Развлекательная программа «Рождественская история»
|
Парк им. Революции 1905 года (г. Иваново, ул. Первых Маёвок, д. 55)
|
12.00
|
Рождественский благотворительный бал для детей
|
ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)
|
13.00
|
Народное гуляние «Рождественские загадки»
|
Парк «Харинка» (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д.29)
|
17.00
|
Развлекательная программа «Рождественские гуляния»
|
Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)
|
Понедельник, 8 января
|
11.30
|
Рождественский турнир по хоккею в валенках
|
Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, проспект Строителей, д.50А)
|
12.00
|
Интеллектуальная игра «Brain ring» среди команд учащихся 7-8 классов
|
Центр развития детской одаренности (г. Иваново, ул. Суворова, д.72)
|
13.30
|
Интеллектуальная игра «Brain ring» среди команд учащихся 9-10 классов
|
Центр развития детской одаренности (г. Иваново, ул. Суворова, д.72)
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