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Новости

сегодня, 13:17

Праздничные мероприятия на 1-8 января 2018 года в Иванове

Администрация областного центра подготовила план основных мероприятий на неделю 1-8 января 2018 года.

Понедельник, 1 января

13.00

Народное гуляние «Сказочные приключения у новогодней елки»

Парк «Харинка» (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д.29)

14.00

Веселые старты у новогодней елки

Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. 1-я Сусанина, д.3)

17.00

Праздничный хоровод или День русских щей

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

Вторник, 2 января

11.00

14.00

Музыкальный спектакль «Новогоднее приключение смайлов в Игрограде»

ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)

11.00

Театрализованный праздник «Волшебный занавес»

Дом детского творчества №3 (г. Иваново, ул. Колотилова д.43)

13.00

Народное гуляние «Сказочные приключения у новогодней елки»

Парк «Харинка» (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д.29)

17.00

День русского самовара

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

Среда, 3 декабря

11.00

14.00

Музыкальный спектакль «Новогоднее приключение смайлов в Игрограде»

ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)

17.00

День народного умельца

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

18.00

Соревнования по волейболу

Средняя школа № 17 (г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6)

Четверг, 4 января

11.00

Турнир по головоломкам среди учащихся 4-6 классов

Центр развития детской одаренности (г. Иваново, ул. Суворова, д.72)

16.00

Открытие конкурса «Серебряные голоса»

ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)

17.00

Новогодний праздник «Забава-рукодельница»

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

Пятница, 5 января

10.00

Конкурсные выступления «Серебряные голоса»

ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)

11.00

Спортивные соревнования «Зимние забавы»

Дом школьника №2 (г. Иваново, ул. 2-я Дачная, д. 20)

12.00

Игровая спортивная программа «Ура, каникулы»

Средняя школа № 63 (г. Иваново, ул. Хвойная, д. 2, корпус Б, спортивный зал)

17.00

Новогодняя программа «Народный артист»

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

18.00

Соревнования по волейболу

Средняя школа № 17 (г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6)

Суббота, 6 января

13.00

Рождественский турнир по мини-футболу

Детско-юношеский центр № 1 (г. Иваново, ул. Благова, д. 40А, спортивная площадка)

14.00

Гала-концерт лауреатов конкурса «Серебряные голоса»

ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)

17.00

Праздничная программа «Святки, канун Рождества»

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

Воскресенье, 7 января

11.00

Развлекательная программа «Рождественская история»

Парк им. Революции 1905 года (г. Иваново, ул. Первых Маёвок, д. 55)

12.00

Рождественский благотворительный бал для детей

ЦКиО (г. Иваново, проспект Ленина, д. 114)

13.00

Народное гуляние «Рождественские загадки»

Парк «Харинка» (г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д.29)

17.00

Развлекательная программа «Рождественские гуляния»

Новогодний городок (г. Иваново, площадь Пушкина, д. 2)

Понедельник, 8 января

11.30

Рождественский турнир по хоккею в валенках

Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, проспект Строителей, д.50А)

12.00

Интеллектуальная игра «Brain ring» среди команд учащихся 7-8 классов

Центр развития детской одаренности (г. Иваново, ул. Суворова, д.72)

13.30

Интеллектуальная игра «Brain ring» среди команд учащихся 9-10 классов

Центр развития детской одаренности (г. Иваново, ул. Суворова, д.72)




ключевые слова: Новый год мероприятия
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