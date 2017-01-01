В новогодние праздники поликлиники и больницы в Иванове будут работать по особому графику

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Ивановской области в период новогодних праздников в областном центре амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому населению будут оказывать поликлиники №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, детскому населению – поликлиники №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10.

Стоматологическая помощь взрослому и детскому населению будет оказываться стоматологическими поликлиниками №№1,2 и детской стоматологической поликлиникой.

Режим работы медицинских учреждений:

30 декабря - по графику субботы;

31 декабря – по графику воскресенья;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – по графику нерабочего праздничного дня.

Получить экстренную медицинскую помощь офтальмолога и отоларинголога взрослые граждане смогут в отделениях городской клинической больницы № 4.

Напомним, что в круглосуточном режиме для населения продолжает работу телефон «горячей линии» Департамента здравоохранения Ивановской области: 93-97-97.

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