Мужчина сообщил в полицию о готовящемся в Ивановской области взрыве

Житель Ивановского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил со своего мобильного телефона в полицию. Мужчина сообщил оперативному дежурному, что собирается взорвать автозаправочную станцию, расположенную у деревни Дубинино Ивановского района. Чуть позже телефонного террориста задержали, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

На днях материалы дела о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве поступили в суд.

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