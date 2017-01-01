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сегодня, 12:08
Еще одна несовершеннолетняя пропала в Ивановской области
Девушка ушла из дома и исчезла (фото, приметы)
В Иванове полиция разыскивает 16-летнюю Диану Захарову. Девушка ушла из дома с улицы Калинина и до настоящего времени не вернулась.
ПРИМЕТЫ: на вид 17-18 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-зеленого цвета.
БЫЛА ОДЕТА: куртка болоньевая салатового цвета с капюшоном, джинсы голубого цвета, кроссовки бордового цвета, вязанные шапка и шарф бордового цвета.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (4932) 48-10-12, 48-16-70 или 02.
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Комментарии (9)
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- макссссегодня, 13:22где то мёдом намазано...вот туда и уходят
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- Вахтанг Кaмикадзe12 минут назадТак, эту в обязаловку ко мне на лечение после поимки! :)
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- Тутошний Ясегодня, 15:59По любому снегурочкой калымить в столицу сорвалась)))
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- Яндаpбиевсегодня, 16:25Глупая, примитивная, тупая щель поехала в город-столицу на заработки; на айфон Х щелью молотить.
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- DDDсегодня, 16:40В голове у тебя щель
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 17:19Нда, вот теперь порядочной девушке и Новый год с любимым не встретить - вломятся ещё в квартиру в самый подходящий момент. :) По ориентировке подходишь - молодая, симпатичная, жизнерадостная блондинка. :) У нас всё на благо человека, жизнь гражданина превыше всего! :) Маньякам тут не место! :)
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- Вахтанг Кaмикадзe13 минут назадТы чего раскукарекался, маньячило? :) Тебе с твоим старческим простатитом не к жизнерадостным блондинкам подходить надо, а старушкам помогать дорогу переходить. :)
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- Вахтанг Камикадзе5 минут назадСтарушек на горшок сам в отделении води, шестери за сигареты. :)
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- макссссегодня, 17:27не исключено!
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