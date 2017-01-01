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Новости

сегодня, 12:08

Еще одна несовершеннолетняя пропала в Ивановской области

Девушка ушла из дома и исчезла (фото, приметы)

В Иванове полиция разыскивает 16-летнюю Диану Захарову. Девушка ушла из дома с улицы Калинина и до настоящего времени не вернулась.

ПРИМЕТЫ: на вид 17-18 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-зеленого цвета.

БЫЛА ОДЕТА: куртка болоньевая салатового цвета с капюшоном, джинсы голубого цвета, кроссовки бордового цвета, вязанные шапка и шарф бордового цвета.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (4932) 48-10-12, 48-16-70 или 02.



ключевые слова: подросток поиск розыск
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 13:22
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										+1
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							где то мёдом намазано...вот туда и уходят								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • 12 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Так, эту в обязаловку ко мне на лечение после поимки! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 15:59
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    • 
										+1
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							По любому снегурочкой калымить в столицу сорвалась)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Яндаpбиев								
							
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  • сегодня, 16:25
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										+1
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							Глупая, примитивная, тупая щель поехала в город-столицу на заработки; на айфон Х щелью молотить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									DDD								
							
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  • сегодня, 16:40
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										-1
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							В голове у тебя щель								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 17:19
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							Нда, вот теперь порядочной девушке и Новый год с любимым не встретить - вломятся ещё в квартиру в самый подходящий момент. :) По ориентировке подходишь - молодая, симпатичная, жизнерадостная блондинка. :) У нас всё на благо человека, жизнь гражданина превыше всего! :) Маньякам тут не место! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • 13 минут назад
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										0
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							Ты чего раскукарекался, маньячило? :) Тебе с твоим старческим простатитом не к жизнерадостным блондинкам подходить надо, а старушкам помогать дорогу переходить. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 5 минут назад
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							Старушек на горшок сам в отделении води, шестери за сигареты. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 17:27
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										+1
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							не исключено!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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