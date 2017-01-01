Еще одна несовершеннолетняя пропала в Ивановской области

Девушка ушла из дома и исчезла (фото, приметы)

В Иванове полиция разыскивает 16-летнюю Диану Захарову. Девушка ушла из дома с улицы Калинина и до настоящего времени не вернулась.

ПРИМЕТЫ: на вид 17-18 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-зеленого цвета.

БЫЛА ОДЕТА: куртка болоньевая салатового цвета с капюшоном, джинсы голубого цвета, кроссовки бордового цвета, вязанные шапка и шарф бордового цвета.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (4932) 48-10-12, 48-16-70 или 02.

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