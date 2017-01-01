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сегодня, 11:46
Пять человек пострадали в ДТП на трассе Иваново-Ярославль
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Три человека пострадали сегодня утром в ДТП в Комсомольском районе. Авария произошла около 8 утра на 20-м километре дороги Иваново-Ярославль. Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Хондой СR-V». По предварительной информации, пострадали три человека - оба автомобилиста и пассажир отечественной машины. Водителю «ВАЗа» потребовалась госпитализация.
Спустя полтора часа в этом же районе на 16-м километре дороги Иваново-Ярославль случилось еще одно ДТП. Водитель «Нивы Шевроле» при невыясненных обстоятельствах съехал с трассы в кювет, машина опрокинулась. Автомобилист и его пассажир получили травмы.
Фото: ГУ МЧС по Ивановской области
ключевые слова: ДТП
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