В областные учреждения здравоохранения переданы новые автомобили скорой помощи

Ключи от машин главным врачам вручил глава региона Станислав Воскресенский (фото)

Сегодня, 29 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский вручил главным врачам лечебных учреждений региона документы и ключи от новых автомобилей скорой помощи.

«В следующем году мы увеличили финансирование здравоохранения, дополнительные средства направлены, прежде всего, на решение острых проблем с оборудованием в больницах. Уже есть решение Правительства России по замене 31 машины скорой медицинской помощи. Сегодня в учреждения здравоохранения мы передаем 21 транспортное средство. Еще десять машин поступит в моногорода в начале следующего года. Это поможет спасти больше человеческих жизней», - подчеркнул глава региона.

Автомобили скорой медицинской помощи класса В переданы в регион в рамках федеральной поставки. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации подписано 6 сентября 2017 года. Парк служб скорой помощи пополнится в девяти учреждениях здравоохранения. 12 автомобилей поступят в Ивановскую станцию скорой медицинской помощи, обслуживающую население трех муниципалитетов - города Иваново, Ивановского района и города Кохмы, - всего более 500 тысяч человек. Два автомобиля скорой помощи переданы в Кинешемскую ЦРБ, остальные – в Шую, Родники, Верхний Ландех, Комсомольск, Лежнево, Пучеж и Ильинское.

Кроме того, еще 10 автомобилей скорой помощи будут поставлены в регион в начале января следующего года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года. В рамках второго транша машины передадут в лечебные учреждения Вичугского (два автомобиля), Гаврилово-Посадского, Приволжского, Кинешемского, Тейковского, Фурмановского, Шуйского (два автомобиля), Южского районов.

Фото: пресс-служба правительства Ивановской области

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