Заплати вовремя и спи спокойно

В Иванове проходят рейды по неплательщикам за газ

Совместный рейд судебных приставов и газовиков в среду 27 декабря стал уже вторым в этом месяце. За большие долги приостанавливали подачу голубого топлива самым злостным неплательщикам, которых, кстати, в нашем регионе немало. На данный момент в Ивановской области отключено более 4500 абонентов. Почему ивановцы не платят, и каков порядок действий после отключения газа?

Застать должников дома не так-то просто. Бывают случаи, когда люди в свои квартиры не пускают и даже обороняются от судебных приставов и газовиков. В этот раз никаких ЧП не случилось.

У Надежды долг большой: около 30 000 рублей. При этом ее ежемесячный платеж за газ был всего 300 рублей. Как так случилось, что даже после неоднократных уведомлений о скопившемся долге и рассмотрения ее дела в суде женщина продолжает пользоваться неоплаченным газом? Надежда говорит, у нее нет денег.

- Одно время я поработала, а потом закрылось все, ищу работу, - признается она.

Газовый котел в отопительный период не отключают, а вот подачу голубого топлива к плите Надежды газовикам пришлось приостановить.

А вот другая ситуация - несанкционированное подключение оборудования, точнее газовой колонки. Установили ее в ванной комнате, правилами это запрещается. К тому же на квартире тоже висит долг – прописано 4 человека, а проживают двое. Поэтому и за газ начисляется немалая сумма - за каждого зарегистрированного человека.

Судебные приставы пытаются объяснить хозяйке - бабушке, что нужно выписать не проживающих родственников, тогда и долг не будет расти так стремительно.

Специалисты газовой службы уверяют, отключение абонентов - это крайняя мера. По закону, сначала должников неоднократно предупреждают о скопившемся долге.

- Предварительная работа проводится огромная. Мы обзваниваем абонентов, неоднократно высылаем им уведомления, заключаем соглашения о рассрочке. К слову сказать, с просьбой о рассрочке долга ни один из сегодняшних должников не обращался,- поясняет начальник ивановского участка абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» Лариса Грузнова.

Если абоненты продолжают копить долг, газовики обращаются в суд. Как правило, суд выносит решение либо арестовать имущество должника, либо удержать долг из заработной платы. Однако во многих случаях даже эти меры не дают нужного результата и должники, несмотря на непогашенные долги, продолжают пользоваться газом и копят еще большие долги.

Вот тогда газовики вынуждены использовать крайнюю меру - полное прекращение для абонентов доступа к газопроводу.

27 декабря подобная незавидная участь постигла сразу нескольких ивановских абонентов. Теперь должникам, которым приостановили подачу газа, будет не просто. Кроме того, что надо оплатить долг, придется понести дополнительные затраты на отключение и подключение газового оборудования, судебные издержки и пени.

Специалисты ООО «Газпром Межрегионгаз Иваново» в очередной раз предупреждают: оплачивать счета нужно своевременно!

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