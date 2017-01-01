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сегодня, 11:19

Пропавшая в Ивановской области школьница найдена

Пропавшая 27 декабря 16-летняя Алена Медведева нашлась. Напомним, в половине 8 утра девушка уехала на занятия в школу в поселке Холуй, после второго урока ушла из образовательного учреждения и домой не вернулась.

Сегодня в пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что подростка нашли. Девушка в этом же – Южском – районе проводила время с друзьями. С Аленой все хорошо, жива-здорова. Сейчас находится дома с родителями. Сотрудники ПДН провели с подростком профилактическую беседу.



ключевые слова: подросток поиск розыск
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									макссс								
							
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  • сегодня, 13:21
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							не пропавшая, а ушедшая из дома								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • сегодня, 14:12
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							"С Аленой все хорошо..." А с родителями?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Яндаpбиев								
							
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  • сегодня, 16:29
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							Эти друзья часом не с Тверской улицы столицы? Чай и айфон Х "подарили" в денежном эквиваленте за "дружбу" гы гы гы!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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