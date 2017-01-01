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вчера, 15:54В Ивановской области пропала школьница
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сегодня, 11:19
Пропавшая в Ивановской области школьница найдена
Пропавшая 27 декабря 16-летняя Алена Медведева нашлась. Напомним, в половине 8 утра девушка уехала на занятия в школу в поселке Холуй, после второго урока ушла из образовательного учреждения и домой не вернулась.
Сегодня в пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что подростка нашли. Девушка в этом же – Южском – районе проводила время с друзьями. С Аленой все хорошо, жива-здорова. Сейчас находится дома с родителями. Сотрудники ПДН провели с подростком профилактическую беседу.
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