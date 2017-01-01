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Программа новогодних и рождественских мероприятий в Ивановской области
Разнообразные культурно-массовые мероприятия в новогодние праздники пройдут во всех муниципалитетах Ивановской области. Отдельные тематические программы подготовили учреждения культуры региона – областные театры и музеи.
2 января на Центральной площади города Шуи состоится районный ремесленный фестиваль «Шуйский студенец». Свои изделия на ярмарке представят мастера-умельцы из Шуи, Иванова, Суздаля и Родников. Основной акцент организаторы фестиваля сделали на продукцию из древесины, шуяне и гости города смогут приобрести различные деревянные сувениры и предметы интерьера. В селе Худынское Лухского района 4 января пройдет фестиваль «Лухская зимняя рыбалка-2018». Межрайонный фестиваль народных умельцев и ремесленников «У Гаврюши» состоится 7 января в Центре русского народного творчества Гаврилова Посада.
В новогодние праздники ожидается ряд театральных премьер. В Ивановском областном театре кукол со 2 по 8 января состоятся премьерные показы новогоднего спектакля «Про Спящую Красавицу». После спектакля зрителей ожидает праздничная интерактивная программа «Квест-ёлка «Шерлок Холмс в поисках Новогоднего Догги». В Ивановском драматическом театре со 2 по 5 января пройдут премьерные показы спектакля «Приключения Буратино, или Золотой ключик». В Ивановском музыкальном театре с 3 по 5 января будут организованы премьерные показы спектакля «Принцесса на горошине». В Кинешемском драматическом театре со 2 по 5 января представят спектакль «Подарок для Огненной феи».
Пластический спектакль для детей и взрослых «Зимняя фантазия» пройдет в Ивановской государственной филармонии 5 января. Новогодний семейный киносеанс «Снежная королева 3: огонь и лед» 6 января будет организован в Областном координационно-методическом центре культуры и творчества. Концертную программу «Рождественский джаз» представят виртуозные джазовые исполнители в составе «Home Trio» из Нижнего Новгорода 6 января в Ивановской государственной филармонии.
Традиции новогодних праздников, народных гуляний в Кинешемском уезде начала ХХ века продемонстрируют на художественно-музыкальном вечере «Как кинешемцы Новый год встречали» в Кинешемском художественно-историческом музее 5 января. Религиозные сюжеты в лаковой миниатюре и иконописи Палеха можно будет увидеть на выставке «Христианские праздники в искусстве Палеха», которая откроется в Государственном музее Палехского искусства 7 января.
Программа новогодних и рождественских мероприятий:
|
Мероприятие
|
Дата и время проведения
|
Место проведения
|
Районный ремесленный фестиваль «Шуйский студенец»
|
2 января, 11.00
|
г. Шуя
Центральная площадь
|
Межрайонный фестиваль «Лухская зимняя рыбалка-2018»
|
4 января, 9.00
|
Лухский муниципальный район
с. Худынское, река Лух
|
Межрайонный фестиваль народных умельцев
«У Гаврюши»
|
7 января, 11.00
|
г. Гаврилов Посад,
ул. Советская, 16
Центр русского народного творчества
|
Рождественские гуляния
«В ожидании рождественского чуда»
|
7 января, 13.00
|
г. Кинешма,
ул. Завокзальная, 7
Парк культуры и отдыха им. 35-летия Победы
|
Рождественская елка для детей из малообеспеченных семей
|
8 января, 10.00
|
г. Фурманов
ул. Советская, 9
Картинная галерея
им. Д.А. Трубникова
|
Праздник, посвященный Рождеству Христову
|
8 января, 16.00
|
Кинешемский район
с. Решма
ул. Ленина, 14
Решемская школа-интернат
|
Музеи Ивановской области
|
Художественно-музыкальный вечер «Как кинешемцы Новый год встречали»
|
5 января, 14.00
|
г. Кинешма,
ул. Ленина, 2
Кинешемский художественно-исторический музей
|
Открытие выставки
«Христианские праздники в искусстве Палеха»
|
7 января (время уточняется)
|
п. Палех
ул. Ленина, 6
Государственный музей Палехского искусства
Экспозиционно-выставочный центр
|
Детский праздник
«Поиски Новогоднего клада»
|
9 января в 9.00, 10.00,
11.00, 12.00
|
г. Кинешма,
ул. Ленина, 2
Кинешемский художественно-исторический музей
|
Открытие выставки «Коллекция перемен». Ленинградская школа живописи.
|
11 января, 16.00
|
г. Иваново
проспект Ленина, 33
Ивановский областной
художественный музей
|
Театры Ивановской области
|
Премьерные показы
новогоднего спектакля «Про Спящую Красавицу» и интерактивная программа «Квест-ёлка «Шерлок Холмс в поисках Новогоднего Догги»»
|
Со 2 по 8 января
|
Иваново
пл. Пушкина, 2
Ивановский областной театр кукол
|
Премьерные показы
«Приключения Буратино, или Золотой ключик»
|
Со 2 по 5 января
|
Иваново
пл. Пушкина, 2
Ивановский областной драматический театр
|
Премьерные показы
спектакля «Принцесса на горошине»
|
С 3 по 5 января
|
Иваново
пл. Пушкина, 2
Ивановский музыкальный театр
|
Спектакль «Подарок для Огненной феи» и новогоднее представление у ёлки
|
Со 2 по 5 января
в 12.00
|
г. Кинешма,
ул. Советская, 12
Кинешемский драматический театр имени
А.Н. Островского
|
Пластический спектакль для детей и взрослых «Зимняя фантазия»
|
5 января, 12.00
|
г. Иваново,
ул. Красной Армии, 8/2
Ивановская государственная филармония
|
Новогодний семейный киносеанс «Снежная королева 3: огонь и лед»
|
6 января, 16.00
|
г. Иваново
ул. Карла Маркса, 62/107 Областной координационно-методический центр
культуры и творчества
|
Концертная программа «Рождественский джаз»
|
6 января, 17.00
|
г. Иваново
ул. Красной Армии, 8/2
Ивановская государственная филармония
|
Новогодняя компания
«Волшебная лампа Аладдина» и новогоднее представление у елки
|
6, 7 января, 12.00
|
г. Кинешма
ул. Советская, 12
Кинешемский драматический театр имени
А.Н. Островского
|
Концертная программа «Рождественские встречи»
|
7 января, 17.00
|
г. Кинешма,
ул. Советская, 12
Кинешемский драматический театр имени
А.Н. Островского
|
Концертная программа «Старый новый год»
|
13 января, 17.00
|
Иваново
пл. Пушкина, 2
Ивановский музыкальный театр
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Комментарии (2)
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- Dizzzliсегодня, 11:30В Иванове 8 мероприятий, в Кинешме 6, в Шуе только одно. Обидно. Шуя - это деревня по мнению ивановских варягов?
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- Сергей Бобровсегодня, 13:32Ни в коем случае!
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