Программа новогодних и рождественских мероприятий в Ивановской области

Разнообразные культурно-массовые мероприятия в новогодние праздники пройдут во всех муниципалитетах Ивановской области. Отдельные тематические программы подготовили учреждения культуры региона – областные театры и музеи.

2 января на Центральной площади города Шуи состоится районный ремесленный фестиваль «Шуйский студенец». Свои изделия на ярмарке представят мастера-умельцы из Шуи, Иванова, Суздаля и Родников. Основной акцент организаторы фестиваля сделали на продукцию из древесины, шуяне и гости города смогут приобрести различные деревянные сувениры и предметы интерьера. В селе Худынское Лухского района 4 января пройдет фестиваль «Лухская зимняя рыбалка-2018». Межрайонный фестиваль народных умельцев и ремесленников «У Гаврюши» состоится 7 января в Центре русского народного творчества Гаврилова Посада.

В новогодние праздники ожидается ряд театральных премьер. В Ивановском областном театре кукол со 2 по 8 января состоятся премьерные показы новогоднего спектакля «Про Спящую Красавицу». После спектакля зрителей ожидает праздничная интерактивная программа «Квест-ёлка «Шерлок Холмс в поисках Новогоднего Догги». В Ивановском драматическом театре со 2 по 5 января пройдут премьерные показы спектакля «Приключения Буратино, или Золотой ключик». В Ивановском музыкальном театре с 3 по 5 января будут организованы премьерные показы спектакля «Принцесса на горошине». В Кинешемском драматическом театре со 2 по 5 января представят спектакль «Подарок для Огненной феи».

Пластический спектакль для детей и взрослых «Зимняя фантазия» пройдет в Ивановской государственной филармонии 5 января. Новогодний семейный киносеанс «Снежная королева 3: огонь и лед» 6 января будет организован в Областном координационно-методическом центре культуры и творчества. Концертную программу «Рождественский джаз» представят виртуозные джазовые исполнители в составе «Home Trio» из Нижнего Новгорода 6 января в Ивановской государственной филармонии.

Традиции новогодних праздников, народных гуляний в Кинешемском уезде начала ХХ века продемонстрируют на художественно-музыкальном вечере «Как кинешемцы Новый год встречали» в Кинешемском художественно-историческом музее 5 января. Религиозные сюжеты в лаковой миниатюре и иконописи Палеха можно будет увидеть на выставке «Христианские праздники в искусстве Палеха», которая откроется в Государственном музее Палехского искусства 7 января.

Программа новогодних и рождественских мероприятий:

Мероприятие Дата и время проведения Место проведения Районный ремесленный фестиваль «Шуйский студенец» 2 января, 11.00 г. Шуя Центральная площадь Межрайонный фестиваль «Лухская зимняя рыбалка-2018» 4 января, 9.00 Лухский муниципальный район с. Худынское, река Лух Межрайонный фестиваль народных умельцев «У Гаврюши» 7 января, 11.00 г. Гаврилов Посад, ул. Советская, 16 Центр русского народного творчества Рождественские гуляния «В ожидании рождественского чуда» 7 января, 13.00 г. Кинешма, ул. Завокзальная, 7 Парк культуры и отдыха им. 35-летия Победы Рождественская елка для детей из малообеспеченных семей 8 января, 10.00 г. Фурманов ул. Советская, 9 Картинная галерея им. Д.А. Трубникова Праздник, посвященный Рождеству Христову 8 января, 16.00 Кинешемский район с. Решма ул. Ленина, 14 Решемская школа-интернат Музеи Ивановской области Художественно-музыкальный вечер «Как кинешемцы Новый год встречали» 5 января, 14.00 г. Кинешма, ул. Ленина, 2 Кинешемский художественно-исторический музей Открытие выставки «Христианские праздники в искусстве Палеха» 7 января (время уточняется) п. Палех ул. Ленина, 6 Государственный музей Палехского искусства Экспозиционно-выставочный центр Детский праздник «Поиски Новогоднего клада» 9 января в 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 г. Кинешма, ул. Ленина, 2 Кинешемский художественно-исторический музей Открытие выставки «Коллекция перемен». Ленинградская школа живописи. 11 января, 16.00 г. Иваново проспект Ленина, 33 Ивановский областной художественный музей Театры Ивановской области Премьерные показы новогоднего спектакля «Про Спящую Красавицу» и интерактивная программа «Квест-ёлка «Шерлок Холмс в поисках Новогоднего Догги»» Со 2 по 8 января Иваново пл. Пушкина, 2 Ивановский областной театр кукол Премьерные показы «Приключения Буратино, или Золотой ключик» Со 2 по 5 января Иваново пл. Пушкина, 2 Ивановский областной драматический театр Премьерные показы спектакля «Принцесса на горошине» С 3 по 5 января Иваново пл. Пушкина, 2 Ивановский музыкальный театр Спектакль «Подарок для Огненной феи» и новогоднее представление у ёлки Со 2 по 5 января в 12.00 г. Кинешма, ул. Советская, 12 Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского Пластический спектакль для детей и взрослых «Зимняя фантазия» 5 января, 12.00 г. Иваново, ул. Красной Армии, 8/2 Ивановская государственная филармония Новогодний семейный киносеанс «Снежная королева 3: огонь и лед» 6 января, 16.00 г. Иваново ул. Карла Маркса, 62/107 Областной координационно-методический центр культуры и творчества Концертная программа «Рождественский джаз» 6 января, 17.00 г. Иваново ул. Красной Армии, 8/2 Ивановская государственная филармония Новогодняя компания «Волшебная лампа Аладдина» и новогоднее представление у елки 6, 7 января, 12.00 г. Кинешма ул. Советская, 12 Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского Концертная программа «Рождественские встречи»



7 января, 17.00 г. Кинешма, ул. Советская, 12 Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского Концертная программа «Старый новый год» 13 января, 17.00 Иваново пл. Пушкина, 2 Ивановский музыкальный театр

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