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сегодня, 11:06

Ивановец покалечил соседей по коммунальной квартире

Пострадала молодая супружеская пара

В областном центре сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах конфликта, который закончился телесными повреждениями.

Из обстоятельств произошедшего известно, что на общей кухне коммунальной квартиры во время застолья 55-летней мужчина стал угрожать вилкой и ножом 26-летней соседке. На крики прибежал муж женщины. Между мужчинами завязалась потасовка, в результате которой дебошир избил супругов. Медики диагностировали у девушки колотую рану шеи, у ее мужа - рану пальца и предплечья.

«В настоящее время устанавливается тяжесть телесных повреждений. Полиция проводит проверку по факту случившегося», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: соседи конфликт избиение травмы полиция
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