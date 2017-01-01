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Ивановские конькобежки стали призерами Чемпионата России
Воспитанницы областной спортивной школы №8 «Спартак» Елена Сохрякова и Анна Опытова стали призерами Чемпионата России по конькобежному спорту в отдельных дисциплинах. Турнир проходил с 24 по 28 декабря в Коломне.
На дистанции в 5 тысяч метров Елена Сохрякова завоевала бронзовую медаль, уступив лишь 0,64 секунды серебряному призеру Виктории Филюшкиной из Московской области. На 1500 и 3000 метрах наша спортсменка стала лишь пятой. В командной гонке Елена Сохрякова в составе сборной Краснодарского края завоевала золотую медаль Чемпионата России, опередив конкуренток из Московской области.
Еще одна воспитанница ивановской конькобежной школы Анна Опытова, выступающая в параллельном зачете за команду Московской области, выиграла серебряную медаль в командной гонке. На главном всероссийском старте года ивановская спортсменка была также заявлена на дистанциях 1000, 1500 метров, где она стала 6 и 7 соответственно.
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Комментарии (1)
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- ник2шумсегодня, 14:18Девчонки-то молодцы. А вот к журналистам вопрос: победы на ЧР, наверное, являются отборочными? Например, на чемпионат Европы или мира? А может, и на олимпийские игры? Куда "отобрались" наши девушки? Попали ли в сборную России по итогам ЧР? Давайте, пожалуйста, полную информацию.
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