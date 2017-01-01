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сегодня, 10:38
Известные в Иванове люди станцуют с профессионалами в модном шоу 18+
13 января, в канун Старого Нового года, в ивановском Центре культуры и отдыха состоится шоу «Феерия моды».
Как отмечают организаторы, с годами этот проект превратился в настоящее красочное представление с разнообразными вокальными, танцевальными и театральными номерами и, конечно, с модными дефиле от Ивановских красавиц.
Лучшие модельеры города представят новые тенденции в фэшн-индустрии, а известные люди города выйдут на танцевальный паркет в паре с профессиональными танцорами в конкурсе «Звездный танцпол».
Начало - в 19.00.
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Комментарии (3)
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- Alexander Umnikovсегодня, 13:28А насколько я известный и пр-а-а-а-а-а-а-а-а-а-тивный чтобы поучаствовать?
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- ник2шумсегодня, 14:20А Ферояны станцуют фокстрот?
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- 111127 минут назади чего там на 18+такого?? Красавицы не иначе будут не только дефилировать.
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