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Новости

сегодня, 10:38

Известные в Иванове люди станцуют с профессионалами в модном шоу 18+

13 января, в канун Старого Нового года, в ивановском Центре культуры и отдыха состоится шоу «Феерия моды».

Как отмечают организаторы, с годами этот проект превратился в настоящее красочное представление с разнообразными вокальными, танцевальными и театральными номерами и, конечно, с модными дефиле от Ивановских красавиц.

Лучшие модельеры города представят новые тенденции в фэшн-индустрии, а известные люди города выйдут на танцевальный паркет в паре с профессиональными танцорами в конкурсе «Звездный танцпол».

Начало - в 19.00.



ключевые слова: шоу мода танцы
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 13:28
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										+1
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							А насколько я известный и пр-а-а-а-а-а-а-а-а-а-тивный чтобы поучаствовать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • сегодня, 14:20
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										0
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							А Ферояны станцуют фокстрот?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									1111								
							
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  • 27 минут назад
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										0
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							и чего там на 18+такого?? Красавицы не иначе будут не только дефилировать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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