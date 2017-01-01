Известные в Иванове люди станцуют с профессионалами в модном шоу 18+

13 января, в канун Старого Нового года, в ивановском Центре культуры и отдыха состоится шоу «Феерия моды».

Как отмечают организаторы, с годами этот проект превратился в настоящее красочное представление с разнообразными вокальными, танцевальными и театральными номерами и, конечно, с модными дефиле от Ивановских красавиц.

Лучшие модельеры города представят новые тенденции в фэшн-индустрии, а известные люди города выйдут на танцевальный паркет в паре с профессиональными танцорами в конкурсе «Звездный танцпол».

Начало - в 19.00.

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