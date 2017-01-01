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Одна из ивановских УК прекратила предпринимательскую деятельность
Мэрия созывает общие собрания собственников жилья (список адресов)
По информации Ивгосжилинспекции, ООО «Управляющая жилищно-коммунальная компания» прекратила предпринимательскую деятельность. В связи с этим администрация областного центра созывает общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о выборе способа управления следующими МКД:
|
ул. 10 Августа,7
|
ул. Карьерная, 80
|
ул. Красногвардейская, 32
|
ул. 2 Межевая, 25/39
|
ул. Крутицкая, 33А
|
ул. 3 Первомайская, 17
|
ул. 13 Березниковская, 37
|
ул. Благова, 14А
|
ул. Маяковского, 23/2
|
ул. Московская,54
|
ул. Нарвская, 3
|
ул. Поэта Лебедева,16
|
ул. Рабфаковская, 12/95
|
ул. Смирнова,13
|
ул. Танкиста Белороссова, 30
|
ул. Серафимовича,6
|
ул. Смирнова, 33
|
ул. Сакко, 34
|
ул. Советская,46
|
ул. 2 Чапаева, 88А
|
ул. Бригадная, 21
|
ул. 10 Августа, 71/5
|
ул. 1-я Запрудная, 19/68
|
ул. 10 Августа, 73/12
|
ул. 10 Августа, 34
|
ул. Пушкина,3
|
ул. Третьего Интернационала,43
|
ул. Красногвардейская, 45/8
|
ул. Пушкина, 43/18
|
ул. Крутицкая,22
|
пер. Коммунальный,24
|
ул. Арсения, 37
|
ул. Арсения, 39/27
|
ул. 10 Августа,30
|
ул. 7 Ягодная, 8
|
ст. Горино,6
|
ул. Кинешемская,2
|
ул. Кинешемская,7
|
ул. Рабочая, 11/24
|
ул. 10 Августа,23
|
ул. 7-я Ефремковская,1
|
ул. Маяковского, 8
|
ул. Городская,48
|
ул. Б. Воробьевская,63
|
ул. 3-я Межевая, 36
|
ул. 1-я Ростовская,15
|
пер. 1-й Линейный, 3
|
ул. Шуйская,26
|
ул. Крутицкая,31
|
ул. Бубнова,23
|
ул. 6 Ягодная,2
|
ул. 4 Меланжевая,5
|
ул. Керченская,8
|
ул. 1 Завокзальная,26
|
ул. 2 Напорная, 7
|
ул. Полка "Нормандия-Неман", 43
|
ул. 1 Завокзальная,42
|
ул. Болотная,6
|
ул. 7 Завокзальная,3
|
ул. Люлина,3
|
ул. Авдотьинская,6
|
ул. Минская,77
|
ул. Гнедина,11
|
ул. Гнедина,11А
|
ул. Гнедина,9
|
ул. Минская,130
|
ул. Коллективная,5
|
ул. 1 Завокзальная, 10
|
ул. Н. Островского,17
|
ул. Динамовская, 8А
|
пер. 4 Северный, 13
|
ул. Окуловой, 85
|
ул. Крылова,20
|
ул. Окуловой, 67
|
ул. 1 Лагерная,44
|
ул. 4 Меланжевая,7
|
ул. Лежневская, 201Ж
|
ул. Окуловой,83
|
ул. Бульварная,18
|
ул. Бульварная, 16
|
ул. Якова Гарелина, 74
|
ул. 2 Елочная, 12
|
м. Отрадное дачи, 7
|
ул. Водонапорная,3
|
ул. Светлая,9
|
ул. 5 Завокзальная,52/3
|
ул. Фрунзе, 83
|
ул. Звездная,14
|
ул. 2 Отрадная, 28
|
ул. Витебская,2
|
ул. Ермака, 20В
|
ул. 2 Кубанская,18
|
ул. Ермака, 66
|
ул. Новая, 11/6
|
ул. Смирнова, 56
|
ул. Шуйская,19
|
ул. Харинка, 19
|
ул. Сосновая,10
|
ул. Окуловой, 89
|
ул. 10 Сосневская,99
|
ул. Герасима Фейгина, 122
|
ул. 2 Веретенная,7
|
ул. Фрунзе, 14
|
ул. Светлая,7
|
ул. Витебская,4А
|
ул. 1 Завокзальная,6
|
ул. Сормовская,42
|
ул. 1 Снежная, 28А
|
ул. 2 Чайковского,29
|
ул. 10 Сосневская,91
|
ул. 10 Сосневская,109
|
ул. 12 Проезд, 31
|
ул. 13 Проезд,2
|
ст. Горино,1
|
ст. Горино,2
|
ст. Горино,3
|
ст. Горино, 4
|
ул. Победы,31
|
ул. 2 Чайковского,28
|
ул. Сосновая,12
|
ул. Советская,46
|
ул. Якова Гарелина, 67
|
ул. 4 Деревенская, д. 24, корп.4
|
ул. Садовая,30
|
ул. Пушкина,48
|
пер. Свободный,5
|
ул. 2 Чайковского,25
|
ул. Сосновая,13А
|
ул. Сосновая,11А
|
ул. 11 Сосневская,72
|
ул. Павленко, 2/19
|
ул. Ермака,7Б
|
ул. 5 Парковская,16
|
ул. Гнедина,3
|
ул. Дзержинского,42
|
пер. 7 Авдотьинский,18
|
ул. Ермака,74/1
|
ул. Фурманова,8
|
ул. Дюковская, 50В
|
м. Отрадное дачи,11
|
м. Отрадное, дачи, 12
|
м. Отрадное дачи, 1
|
ул. Якова Гарелина,68
Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме определен статьями 44-48 ЖК РФ, а также главой 9.1 Гражданского кодекса РФ. О выбранном решении мэрия просит собственников помещений уведомить городское Управление ЖКХ по адресу: город Иваново пл. Революции д. 6 каб. 514. Телефон для справок 59-46-12,59-46-14,59-46-16.
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Комментарии (5)
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- Добрыйсегодня, 11:06А что случилось то? денег достаточно наворовали?
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 12:40Скорее, несоответствие лицензионным требованиям - с 1-го января ужесточаются они. :) Решили самоубиться сами, видимо. :)
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- Наталисегодня, 11:16Дома старые, малоквартирные, невыгодные собрали и бросили.
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- макссссегодня, 11:37Именно. Старый жилой фонд, одни проблемы, поэтому кремль и отдал все в частные руки, чтобы самим не отвечать
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 13:10Да, а почему не говорится, что собственники справки предоставить из психиатрички должны, что они дееспособны? :) А то может, и договор не действителен будет? :)
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