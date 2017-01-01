Одна из ивановских УК прекратила предпринимательскую деятельность

Мэрия созывает общие собрания собственников жилья (список адресов)

По информации Ивгосжилинспекции, ООО «Управляющая жилищно-коммунальная компания» прекратила предпринимательскую деятельность. В связи с этим администрация областного центра созывает общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о выборе способа управления следующими МКД:



ул. 10 Августа,7 ул. Карьерная, 80 ул. Красногвардейская, 32 ул. 2 Межевая, 25/39 ул. Крутицкая, 33А ул. 3 Первомайская, 17 ул. 13 Березниковская, 37 ул. Благова, 14А ул. Маяковского, 23/2 ул. Московская,54 ул. Нарвская, 3 ул. Поэта Лебедева,16 ул. Рабфаковская, 12/95 ул. Смирнова,13 ул. Танкиста Белороссова, 30 ул. Серафимовича,6 ул. Смирнова, 33 ул. Сакко, 34 ул. Советская,46 ул. 2 Чапаева, 88А ул. Бригадная, 21 ул. 10 Августа, 71/5 ул. 1-я Запрудная, 19/68 ул. 10 Августа, 73/12 ул. 10 Августа, 34 ул. Пушкина,3 ул. Третьего Интернационала,43 ул. Красногвардейская, 45/8 ул. Пушкина, 43/18 ул. Крутицкая,22 пер. Коммунальный,24 ул. Арсения, 37 ул. Арсения, 39/27 ул. 10 Августа,30 ул. 7 Ягодная, 8 ст. Горино,6 ул. Кинешемская,2 ул. Кинешемская,7 ул. Рабочая, 11/24 ул. 10 Августа,23 ул. 7-я Ефремковская,1 ул. Маяковского, 8 ул. Городская,48 ул. Б. Воробьевская,63 ул. 3-я Межевая, 36 ул. 1-я Ростовская,15 пер. 1-й Линейный, 3 ул. Шуйская,26 ул. Крутицкая,31 ул. Бубнова,23 ул. 6 Ягодная,2 ул. 4 Меланжевая,5 ул. Керченская,8 ул. 1 Завокзальная,26 ул. 2 Напорная, 7 ул. Полка "Нормандия-Неман", 43 ул. 1 Завокзальная,42 ул. Болотная,6 ул. 7 Завокзальная,3 ул. Люлина,3 ул. Авдотьинская,6 ул. Минская,77 ул. Гнедина,11 ул. Гнедина,11А ул. Гнедина,9 ул. Минская,130 ул. Коллективная,5 ул. 1 Завокзальная, 10 ул. Н. Островского,17 ул. Динамовская, 8А пер. 4 Северный, 13 ул. Окуловой, 85 ул. Крылова,20 ул. Окуловой, 67 ул. 1 Лагерная,44 ул. 4 Меланжевая,7 ул. Лежневская, 201Ж ул. Окуловой,83 ул. Бульварная,18 ул. Бульварная, 16 ул. Якова Гарелина, 74 ул. 2 Елочная, 12 м. Отрадное дачи, 7 ул. Водонапорная,3 ул. Светлая,9 ул. 5 Завокзальная,52/3 ул. Фрунзе, 83 ул. Звездная,14 ул. 2 Отрадная, 28 ул. Витебская,2 ул. Ермака, 20В ул. 2 Кубанская,18 ул. Ермака, 66 ул. Новая, 11/6 ул. Смирнова, 56 ул. Шуйская,19 ул. Харинка, 19 ул. Сосновая,10 ул. Окуловой, 89 ул. 10 Сосневская,99 ул. Герасима Фейгина, 122 ул. 2 Веретенная,7 ул. Фрунзе, 14 ул. Светлая,7 ул. Витебская,4А ул. 1 Завокзальная,6 ул. Сормовская,42 ул. 1 Снежная, 28А ул. 2 Чайковского,29 ул. 10 Сосневская,91 ул. 10 Сосневская,109 ул. 12 Проезд, 31 ул. 13 Проезд,2 ст. Горино,1 ст. Горино,2 ст. Горино,3 ст. Горино, 4 ул. Победы,31 ул. 2 Чайковского,28 ул. Сосновая,12 ул. Советская,46 ул. Якова Гарелина, 67 ул. 4 Деревенская, д. 24, корп.4 ул. Садовая,30 ул. Пушкина,48 пер. Свободный,5 ул. 2 Чайковского,25 ул. Сосновая,13А ул. Сосновая,11А ул. 11 Сосневская,72 ул. Павленко, 2/19 ул. Ермака,7Б ул. 5 Парковская,16 ул. Гнедина,3 ул. Дзержинского,42 пер. 7 Авдотьинский,18 ул. Ермака,74/1 ул. Фурманова,8 ул. Дюковская, 50В м. Отрадное дачи,11 м. Отрадное, дачи, 12 м. Отрадное дачи, 1 ул. Якова Гарелина,68

Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме определен статьями 44-48 ЖК РФ, а также главой 9.1 Гражданского кодекса РФ. О выбранном решении мэрия просит собственников помещений уведомить городское Управление ЖКХ по адресу: город Иваново пл. Революции д. 6 каб. 514. Телефон для справок 59-46-12,59-46-14,59-46-16.

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