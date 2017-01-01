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Новости

сегодня, 10:25

Одна из ивановских УК прекратила предпринимательскую деятельность

Мэрия созывает общие собрания собственников жилья (список адресов)

По информации Ивгосжилинспекции, ООО «Управляющая жилищно-коммунальная компания» прекратила предпринимательскую деятельность. В связи с этим администрация областного центра созывает общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о выборе способа управления следующими МКД:

ул. 10 Августа,7

ул. Карьерная, 80

ул. Красногвардейская, 32

ул. 2 Межевая, 25/39

ул. Крутицкая, 33А

ул. 3 Первомайская, 17

ул. 13 Березниковская, 37

ул. Благова, 14А

ул. Маяковского, 23/2

ул. Московская,54

ул. Нарвская, 3

ул. Поэта Лебедева,16

ул. Рабфаковская, 12/95

ул. Смирнова,13

ул. Танкиста Белороссова, 30

ул. Серафимовича,6

ул. Смирнова, 33

ул. Сакко, 34

ул. Советская,46

ул. 2 Чапаева, 88А

ул. Бригадная, 21

ул. 10 Августа, 71/5

ул. 1-я Запрудная, 19/68

ул. 10 Августа, 73/12

ул. 10 Августа, 34

ул. Пушкина,3

ул. Третьего Интернационала,43

ул. Красногвардейская, 45/8

ул. Пушкина, 43/18

ул. Крутицкая,22

пер. Коммунальный,24

ул. Арсения, 37

ул. Арсения, 39/27

ул. 10 Августа,30

ул. 7 Ягодная, 8

ст. Горино,6

ул. Кинешемская,2

ул. Кинешемская,7

ул. Рабочая, 11/24

ул. 10 Августа,23

ул. 7-я Ефремковская,1

ул. Маяковского, 8

ул. Городская,48

ул. Б. Воробьевская,63

ул. 3-я Межевая, 36

ул. 1-я Ростовская,15

пер. 1-й Линейный, 3

ул. Шуйская,26

ул. Крутицкая,31

ул. Бубнова,23

ул. 6 Ягодная,2

ул. 4 Меланжевая,5

ул. Керченская,8

ул. 1 Завокзальная,26

ул. 2 Напорная, 7

ул. Полка "Нормандия-Неман", 43

ул. 1 Завокзальная,42

ул. Болотная,6

ул. 7 Завокзальная,3

ул. Люлина,3

ул. Авдотьинская,6

ул. Минская,77

ул. Гнедина,11

ул. Гнедина,11А

ул. Гнедина,9

ул. Минская,130

ул. Коллективная,5

ул. 1 Завокзальная, 10

ул. Н. Островского,17

ул. Динамовская, 8А

пер. 4 Северный, 13

ул. Окуловой, 85

ул. Крылова,20

ул. Окуловой, 67

ул. 1 Лагерная,44

ул. 4 Меланжевая,7

ул. Лежневская, 201Ж

ул. Окуловой,83

ул. Бульварная,18

ул. Бульварная, 16

ул. Якова Гарелина, 74

ул. 2 Елочная, 12

м. Отрадное дачи, 7

ул. Водонапорная,3

ул. Светлая,9

ул. 5 Завокзальная,52/3

ул. Фрунзе, 83

ул. Звездная,14

ул. 2 Отрадная, 28

ул. Витебская,2

ул. Ермака, 20В

ул. 2 Кубанская,18

ул. Ермака, 66

ул. Новая, 11/6

ул. Смирнова, 56

ул. Шуйская,19

ул. Харинка, 19

ул. Сосновая,10

ул. Окуловой, 89

ул. 10 Сосневская,99

ул. Герасима Фейгина, 122

ул. 2 Веретенная,7

ул. Фрунзе, 14

ул. Светлая,7

ул. Витебская,4А

ул. 1 Завокзальная,6

ул. Сормовская,42

ул. 1 Снежная, 28А

ул. 2 Чайковского,29

ул. 10 Сосневская,91

ул. 10 Сосневская,109

ул. 12 Проезд, 31

ул. 13 Проезд,2

ст. Горино,1

ст. Горино,2

ст. Горино,3

ст. Горино, 4

ул. Победы,31

ул. 2 Чайковского,28

ул. Сосновая,12

ул. Советская,46

ул. Якова Гарелина, 67

ул. 4 Деревенская, д. 24, корп.4

ул. Садовая,30

ул. Пушкина,48

пер. Свободный,5

ул. 2 Чайковского,25

ул. Сосновая,13А

ул. Сосновая,11А

ул. 11 Сосневская,72

ул. Павленко, 2/19

ул. Ермака,7Б

ул. 5 Парковская,16

ул. Гнедина,3

ул. Дзержинского,42

пер. 7 Авдотьинский,18

ул. Ермака,74/1

ул. Фурманова,8

ул. Дюковская, 50В

м. Отрадное дачи,11

м. Отрадное, дачи, 12

м. Отрадное дачи, 1

ул. Якова Гарелина,68

Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме определен статьями 44-48 ЖК РФ, а также главой 9.1 Гражданского кодекса РФ. О выбранном решении мэрия просит собственников помещений уведомить городское Управление ЖКХ по адресу: город Иваново пл. Революции д. 6 каб. 514. Телефон для справок 59-46-12,59-46-14,59-46-16.




ключевые слова: управляющая компания собственники общее собрание
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • сегодня, 11:06
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							А что случилось то? денег достаточно наворовали?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 12:40
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							Скорее, несоответствие лицензионным требованиям - с 1-го января ужесточаются они. :) Решили самоубиться сами, видимо. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Дома старые, малоквартирные, невыгодные собрали и бросили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Именно. Старый жилой фонд, одни проблемы, поэтому кремль и отдал все в частные руки, чтобы самим не отвечать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Да, а почему не говорится, что собственники справки предоставить из психиатрички должны, что они дееспособны? :) А то может, и договор не действителен будет? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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