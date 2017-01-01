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сегодня, 09:55

В Ивановской области автопоезд врезался в «ГАЗель»

Есть пострадавший (фото)

Авария произошла 28 декабря около 17.40 на 93-м километре автодороги «М-7 Волга подъезд к г. Иваново» в Лежневском районе. Водитель грузовика «ГАЗель Некст» с прицепом врезался в стоящую на проезжей части без габаритных огней другую «ГАЗель». Ее водитель остановился в связи с поломкой и, как уверяет, еще не успел включить огни или сместить машину на обочину.

В результате обе «ГАЗели» съехали в кювет. Пострадал водитель автопоезда - мужчина 1982 года рождения, житель села Чернцы Лежневского района. Он получил сотрясение мозга и ушиб голени.

Фото: ОГИБДД МО МВД РФ «Ивановский»



ключевые слова: ДТП
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