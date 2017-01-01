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вчера, 20:27

ПОСЛУШАЙТЕ! Вперёд в прошлое: Плёс хочет вернуться к плану 1915 года

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В Плесе обсуждают инициативу вернуть улицам их досоветские имена. Идейные вдохновители считают, мол, ничего общего большевистские названия с историей Плеса не имеют. В основе - план 1915 года.

Идея в том, чтобы сделать Плес еще более привлекательным для туристов. Взяв за основу этот план столетней давности, жителям предложили переименовать переулок Проездной — в Троицкий, улицу Карла Маркса — в Дворянскую. А нынешняя улица Ленина должна стать Воскресенской. Совпадение? Наталья Сергеева так не думает. Ее комментарий – в новом выпуске авторской программы «Послушайте!».



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • вчера, 22:08
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										+1
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							   Несвоевременная затея с переименованием улицы. 
    
Да и за что «губернатору выходного дня» такой подарок? 
    
Пускай сначала от приставки «ВРИО» избавится в честной, демократической и конкурентной борьбе. А она ожидается острой судя по тому, какой очень сильный конкурент «нарисовался» - некий Станислав Вознесенский (так по крайней мере писал региональный сайт "системной" партии). :-)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я знаю								
							
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  • вчера, 22:30
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										+1
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							Да что Плёс?  Всю Россию хотят в прошлое вернуть. В то, от чего наши прадеды сто лет назад отказались, заплатив очень дорогую цену.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 01:19
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										0
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							Мир вперед идет, а рашка по кругу бегает. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bergort								
							
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  • вчера, 23:09
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										+1
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							"Фрунзенская районная прокуратура Саратова обратилась в суд с требованием зарегистрировать в качестве иностранного агента региональную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. Проверка была проведена по жалобе студента медуниверситета Никиты Смирнова, возглавляющего штаб поддержки Владимира Путина на выборах президента. Как заключил эксперт, доктор исторических наук Иван Коновалов, пациентское общество, помогающее больным добиваться жизненно необходимых лекарств, «формирует предпосылки к дискредитации органов власти» и «передает зарубежным партнерам информацию о так называемых болевых точках региона»."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 00:52
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							Сначала  вернут  инфраструктуру от КПСС, а потом жители решат как и в честь кого им называть свои улицы. Если они останутся. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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