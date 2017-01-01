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вчера, 20:27
ПОСЛУШАЙТЕ! Вперёд в прошлое: Плёс хочет вернуться к плану 1915 года
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В Плесе обсуждают инициативу вернуть улицам их досоветские имена. Идейные вдохновители считают, мол, ничего общего большевистские названия с историей Плеса не имеют. В основе - план 1915 года.
Идея в том, чтобы сделать Плес еще более привлекательным для туристов. Взяв за основу этот план столетней давности, жителям предложили переименовать переулок Проездной — в Троицкий, улицу Карла Маркса — в Дворянскую. А нынешняя улица Ленина должна стать Воскресенской. Совпадение? Наталья Сергеева так не думает. Ее комментарий – в новом выпуске авторской программы «Послушайте!».
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Комментарии (5)
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Да и за что «губернатору выходного дня» такой подарок?
Пускай сначала от приставки «ВРИО» избавится в честной, демократической и конкурентной борьбе. А она ожидается острой судя по тому, какой очень сильный конкурент «нарисовался» - некий Станислав Вознесенский (так по крайней мере писал региональный сайт "системной" партии). :-)