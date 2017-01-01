ПОСЛУШАЙТЕ! Вперёд в прошлое: Плёс хочет вернуться к плану 1915 года

Видео





В Плесе обсуждают инициативу вернуть улицам их досоветские имена. Идейные вдохновители считают, мол, ничего общего большевистские названия с историей Плеса не имеют. В основе - план 1915 года.

Идея в том, чтобы сделать Плес еще более привлекательным для туристов. Взяв за основу этот план столетней давности, жителям предложили переименовать переулок Проездной — в Троицкий, улицу Карла Маркса — в Дворянскую. А нынешняя улица Ленина должна стать Воскресенской. Совпадение? Наталья Сергеева так не думает. Ее комментарий – в новом выпуске авторской программы «Послушайте!».

поделиться ссылкой:

