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На Шуйском Арбате будут катать на хаски-упряжках
В районном центре пройдет фестиваль «Шуйский студенец»
2 января пройдет второй городской ремесленный фестиваль «Шуйский студенец». Торжественное открытие состоится в 11:00 на Центральной площади Шуи.
Участие в фестивале примут мастера-резчики по дереву, победители международных, всероссийских конкурсов Валерий Киселев, Андрей Большаков, Кирилл Сапелов (г. Москва).
В 11:30 начнется конкурс Дедов Морозов, в 12:00 – дог-шоу. С 13:00 свои уникальные санки и необычно оформленные ватрушки представят участники фестиваля «На салазках прямо в сказку».
С 10:00 до 12:00 в мастерскую веселых гномов и на урок новогоднего мастерства приглашает Литературно-краеведческий музей.
С 11:30 на Шуйском Арбате можно будет прокатиться на хаски-упряжках.
Во время работы фестиваля шуяне и гости города смогут оценить и приобрести изделия шуйских умельцев, повеселиться вместе с творческими коллективами города.
Завершится фестиваль в 14:00 презентацией работ мастеров-резчиков по дереву, подведением итогов конкурса креативных санок и съемками клипа.
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Комментарии (7)
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- Вахтанг Кaмикадзeвчера, 20:12Мы с дядей кататься будем, а Наташка пусть одна. :(
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- Наталивчера, 21:53Да хоть с тетей.
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- Вахтанг Кaмикадзeвчера, 23:19На-хал-ка. :)
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- Наталивчера, 23:48Пре-да-тель
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- Вахтанг Кaмикадзeсегодня, 01:22Что?? :( Так, дуй к клонёнку, а еще можешь к яндарбиеву. :( Сравнишь-вернешься. :(
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- Наталисегодня, 01:28вы уже слишком разыгрались. Не тыкайте и не смейте мне хамить. И Наташкой не называйте, у меня другое имя. Пошутите теперь с кем-нибудь другим.
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- Вахтанг Кaмикадзeсегодня, 02:04Пошла вон. :)