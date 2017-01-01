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Новости

вчера, 18:55

На Шуйском Арбате будут катать на хаски-упряжках

В районном центре пройдет фестиваль «Шуйский студенец»


2 января пройдет второй городской ремесленный фестиваль «Шуйский студенец». Торжественное открытие состоится в 11:00 на Центральной площади Шуи.

Участие в фестивале примут мастера-резчики по дереву, победители международных, всероссийских конкурсов Валерий Киселев, Андрей Большаков, Кирилл Сапелов (г. Москва).

В 11:30 начнется конкурс Дедов Морозов, в 12:00 – дог-шоу. С 13:00 свои уникальные санки и необычно оформленные ватрушки представят участники фестиваля «На салазках прямо в сказку».

С 10:00 до 12:00 в мастерскую веселых гномов и на урок новогоднего мастерства приглашает Литературно-краеведческий музей.

С 11:30 на Шуйском Арбате можно будет прокатиться на хаски-упряжках.

Во время работы фестиваля шуяне и гости города смогут оценить и приобрести изделия шуйских умельцев, повеселиться вместе с творческими коллективами города.

Завершится фестиваль в 14:00 презентацией работ мастеров-резчиков по дереву, подведением итогов конкурса креативных санок и съемками клипа.



ключевые слова: фестиваль
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