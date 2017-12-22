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Юрьевецкий район получит субсидии на приобретение жилья для пострадавших от обрушения дома жителей
Первый транш должен быть направлен уже в самом начале 2018 года
Сегодня на заседании Комиссии по ЧС в правительстве Ивановской области врио губернатора Станислав Воскресенский поручил подготовить нормативно-правовой акт о выделении Юрьевецкому району субсидий на приобретение жилья пострадавшим в результате обрушения дома жителям. Акт должен быть готов к 30 декабря, чтобы первый транш субсидий был направлен уже в первые рабочие дни 2018 года.
Уже сейчас районная администрация занимается подбором возможных вариантов по приобретению жилья в индивидуальном порядке.
По словам главы Юрьевецкого района Юрия Тимошенко, некоторые жители согласны переехать в другие муниципалитеты, но основная часть намерена остаться в родном городе.
Кроме того, Станислав Воскресенский поинтересовался, выплачены ли пострадавшим компенсации за утрату имущества в результате обрушения. Комплекс соцсферы доложил, что региональные компенсации уже выплачены. Впрочем, есть еще муниципальные.
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