В Ивановской области начался народный сбор на ремонт худой крыши в школе

На сегодняшний день собрано уже более 45 тысяч рублей





Жители Верхнего Ландеха начали сбор средств на ремонт крыши в средней школе. Они убеждены, что восстановить протекающую кровлю можно только народными силами.

Мы рассказывали, что школа находится в аварийном состоянии. Много лет там протекает крыша. Часть коридоров учебного заведения и два класса пришлось закрыть во избежание несчастных случаев. От обильных протечек стены и потолок покрылись плесенью и грибком. На восстановление кровли средств в районной администрации в необходимом количестве нет. Жители начали собирать деньги самостоятельно. На завершение ремонта требуется более миллиона рублей. Верхнеландеховцы призывают всех жителей области помочь. Любую удобную сумму можно перевести на расчетный счет. Номер карты получателя - 4276 8170 1169 1165. На сегодняшний день уже собрано более 45 тысяч рублей.

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