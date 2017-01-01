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54 минуты назад
В поликлинике при ОКБ введен единый номер колл-центра
Он предназначен для предварительной записи пациентов и предоставления справочной информации
С 25 декабря в колл-центре консультативно-диагностической поликлиники для взрослых и детей Ивановской областной клинической больницы введен единый телефонный номер 34-56-00 для предварительной записи пациентов и предоставления справочной информации. Об этом сообщает департамент здравоохранения Ивановской области.
ключевые слова: ОКБ поликлиника колл-центр
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