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Новости

сегодня, 17:02

В Ивановской области в здании, где находится РЭО ГИБДД, совершена дерзкая кража

Предварительная сумма ущерба – более 300 тысяч рублей


Рано утром 14 декабря неизвестные проникли в помещение шуйского филиала банка «Евроальянс» и похитили более 10 миллионов рублей. Буквально на следующий день, сообщает газета «Местный спрос», в Шуе была совершена не менее дерзкая кража. На этот раз - на 2-й Дубковской улице в здании, в котором расположен РЭО ГИБДД, а также различные офисы. Злоумышленники отжали металлическую дверь, проникли внутрь и украли два терминала. Предварительная сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Похитителей разыскивает полиция.




ключевые слова: кража
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 17:36
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							Кто то сильно хотел оплатить телефон								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Лежневский тракторный завод								
							
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  • 50 минут назад
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							Насчёт гиббонов,кто знает все слабые места своего обиталища,конечно, его обитатели так,что как, говорится, к бабке не ходи.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Стабильность, бля...
    
Что-то я не припомню, чтобы в 90-е ментовки грабили и у ментов заначка от жены в 9 млрд. руб была?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Ивановской области пропала школьница
				
сегодня, 15:54

				

				В Ивановской области пропала школьница 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)
				

				

	    			
    
	    				
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	 Ее вручил лично врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
				

				

	    			
    
	    				
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				По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело 
									
								

					
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