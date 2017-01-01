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сегодня, 17:02
В Ивановской области в здании, где находится РЭО ГИБДД, совершена дерзкая кража
Предварительная сумма ущерба – более 300 тысяч рублей
Рано утром 14 декабря неизвестные проникли в помещение шуйского филиала банка «Евроальянс» и похитили более 10 миллионов рублей. Буквально на следующий день, сообщает газета «Местный спрос», в Шуе была совершена не менее дерзкая кража. На этот раз - на 2-й Дубковской улице в здании, в котором расположен РЭО ГИБДД, а также различные офисы. Злоумышленники отжали металлическую дверь, проникли внутрь и украли два терминала. Предварительная сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Похитителей разыскивает полиция.
ключевые слова: кража
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Что-то я не припомню, чтобы в 90-е ментовки грабили и у ментов заначка от жены в 9 млрд. руб была?