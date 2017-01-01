В ивановской квартире загорелась мебель

Площадь пожара составила 10 квадратных метров





Возгорание в одной из квартир 11-го дома на улице 3-я Чайковского в Иванове произошло сегодня около часа дня. Огонь повредил мебель и стену на площади 10 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 18 человек и 5 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

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