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Как «управляшки» борются за жильцов, в новый год с новым сроком и предновогодний розыгрыш
Видеоанонс «Губернского наблюдателя»
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Предновогодний розыгрыш. Кому посчастливится выиграть билет на Рождественский балет?
- Для того чтобы сменить управляющую компанию, одного желания собственников недостаточно. Как «управляшки» борются за жильцов.
- Кому Новый год, а кому – новый срок. О том, когда риск – дело совсем неблагородное.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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Комментарии (1)
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- Нейтральный21 минуту назадДля меня вообще непонятно, как силовики относятся к деятельности управлявшек. Сигналов от жителей немерено, но никто и ничего не замечает. Ощущение что на зарплате у тех же управляшек контролирующие органы находятся.
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