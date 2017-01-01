Как «управляшки» борются за жильцов, в новый год с новым сроком и предновогодний розыгрыш

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Предновогодний розыгрыш. Кому посчастливится выиграть билет на Рождественский балет?

- Для того чтобы сменить управляющую компанию, одного желания собственников недостаточно. Как «управляшки» борются за жильцов.

- Кому Новый год, а кому – новый срок. О том, когда риск – дело совсем неблагородное.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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