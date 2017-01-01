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сегодня, 15:54
В Ивановской области пропала школьница
Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)
Полиция разыскивает 16-летнюю Алену Медведеву. 27 декабря в 07:30 девушка уехала на занятия в школу в поселке Холуй, после второго урока ушла из школы и до настоящего времени домой не вернулась.
ПРИМЕТЫ: рост 160-165 см., среднего телосложения.
БЫЛА ОДЕТА: болоньевая куртка темно-синего цвета с капюшоном, черная вязаная шапка, легинсы черного цвета в серую клетку, угги чёрного цвета.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом подростке, сообщить по телефону: 8 (49347) 2-24-04 или 02
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Комментарии (5)
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- Тутошний Ясегодня, 16:07Что с современной молодёжью творится,куда они всё бегают!
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- STSсегодня, 17:38Не куда, а к кому?
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- Вахтанг Кaмикадзeсегодня, 17:39Так она из Холуя где бунт зреет! :) Ушла в знак протеста. :) Как поймают, тот час ко мне на перевоспитание и лечение. :)
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- Яндарбиев_сегодня, 17:44Глупая, примитивная, тупая щель в легинсах поехала в столицу на заработки перед новым годом.
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- 373736 минут назадтупарез
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