В Ивановской области пропала школьница

Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)





Полиция разыскивает 16-летнюю Алену Медведеву. 27 декабря в 07:30 девушка уехала на занятия в школу в поселке Холуй, после второго урока ушла из школы и до настоящего времени домой не вернулась.

ПРИМЕТЫ: рост 160-165 см., среднего телосложения.

БЫЛА ОДЕТА: болоньевая куртка темно-синего цвета с капюшоном, черная вязаная шапка, легинсы черного цвета в серую клетку, угги чёрного цвета.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом подростке, сообщить по телефону: 8 (49347) 2-24-04 или 02

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