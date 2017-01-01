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Новости

сегодня, 15:54

В Ивановской области пропала школьница

Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)


Полиция разыскивает 16-летнюю Алену Медведеву. 27 декабря в 07:30 девушка уехала на занятия в школу в поселке Холуй, после второго урока ушла из школы и до настоящего времени домой не вернулась.

ПРИМЕТЫ: рост 160-165 см., среднего телосложения.

БЫЛА ОДЕТА: болоньевая куртка темно-синего цвета с капюшоном, черная вязаная шапка, легинсы черного цвета в серую клетку, угги чёрного цвета.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом подростке, сообщить по телефону: 8 (49347) 2-24-04 или 02



ключевые слова: подросток поиск розыск
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 16:07
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							Что с современной молодёжью творится,куда они всё бегают!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									STS								
							
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  • сегодня, 17:38
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							Не куда, а к кому?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 17:39
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							Так она из Холуя где бунт зреет! :) Ушла в знак протеста. :) Как поймают, тот час ко мне на перевоспитание и лечение. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Яндарбиев_								
							
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  • сегодня, 17:44
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							Глупая, примитивная, тупая щель в легинсах поехала в столицу на заработки перед новым годом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							тупарез								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропала школьница
				
сегодня, 15:54

				

				В Ивановской области пропала школьница 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)
				

				

	    			
    
	    				
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