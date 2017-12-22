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Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду
Ее вручил лично врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
За проявленные смелость и решительность при спасении людей в экстремальных условиях Владимир Галочкин награжден знаком «За заслуги перед Ивановской областью». Награду герою сегодня вручил лично глава региона Станислав Воскресенский.
«Низкий поклон и благодарность. Вы достойны этой награды. Вы настоящий герой», - отметил Станислав Воскресенский, передавая почетный знак жителю Юрьевца.
Напомним, 22 декабря в 06:15 обрушилась стена пятиэтажного двухподъездного дома №33а на улице Пушкина в Юрьевце. Жертв удалось избежать благодаря проживавшему в этом доме Владимиру Галочкину, который проснулся, услышав треск, и всех спас. 54 человека были эвакуированы из здания до обрушения.
Для справки:
Знаком «За заслуги перед Ивановской областью» награждаются граждане, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Ивановской области, воспитание, просвещение и охрану здоровья людей, за активную общественную, благотворительную работу, которая способствовала повышению уровня жизни в Ивановской области, а также за совершение геройского подвига, проявленное мужество, смелость и отвагу.
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Но 30 000 руб - хоть что-то.
По идее, если награждать, то официальной медалью "За спасение погибавших".
Это государственная награда, со всеми вытекающими...
те, кто выходил на пенсию в 90-х, ветерана получали автоматически. Главное, чтобы стаж был.
Сейчас все усложнили капитально. Нужна либо государственная либо ведомственная награда. Поэтому все чиновники так любят медальки.
Для веерана Ивановской области нужен стаж 40 лет. Для обычного - 30.
У меня, например ведомственная есть - "Почетный радист", ну а по нечетным - юрист :-) пианист :-) контрабандист :-)
Порутчики - полчать!!!.
Молодец!!!