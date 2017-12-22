Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду

Ее вручил лично врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский







За проявленные смелость и решительность при спасении людей в экстремальных условиях Владимир Галочкин награжден знаком «За заслуги перед Ивановской областью». Награду герою сегодня вручил лично глава региона Станислав Воскресенский.



«Низкий поклон и благодарность. Вы достойны этой награды. Вы настоящий герой», - отметил Станислав Воскресенский, передавая почетный знак жителю Юрьевца.

Напомним, 22 декабря в 06:15 обрушилась стена пятиэтажного двухподъездного дома №33а на улице Пушкина в Юрьевце. Жертв удалось избежать благодаря проживавшему в этом доме Владимиру Галочкину, который проснулся, услышав треск, и всех спас. 54 человека были эвакуированы из здания до обрушения.



Для справки:

Знаком «За заслуги перед Ивановской областью» награждаются граждане, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Ивановской области, воспитание, просвещение и охрану здоровья людей, за активную общественную, благотворительную работу, которая способствовала повышению уровня жизни в Ивановской области, а также за совершение геройского подвига, проявленное мужество, смелость и отвагу.

поделиться ссылкой:

