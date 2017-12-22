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Новости

сегодня, 15:35

Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду

Ее вручил лично врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский


За проявленные смелость и решительность при спасении людей в экстремальных условиях Владимир Галочкин награжден знаком «За заслуги перед Ивановской областью». Награду герою сегодня вручил лично глава региона Станислав Воскресенский.

«Низкий поклон и благодарность. Вы достойны этой награды. Вы настоящий герой», - отметил Станислав Воскресенский, передавая почетный знак жителю Юрьевца.

Напомним, 22 декабря в 06:15 обрушилась стена пятиэтажного двухподъездного дома №33а на улице Пушкина в Юрьевце. Жертв удалось избежать благодаря проживавшему в этом доме Владимиру Галочкину, который проснулся, услышав треск, и всех спас. 54 человека были эвакуированы из здания до обрушения.

Для справки:

Знаком «За заслуги перед Ивановской областью» награждаются граждане, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Ивановской области, воспитание, просвещение и охрану здоровья людей, за активную общественную, благотворительную работу, которая способствовала повышению уровня жизни в Ивановской области, а также за совершение геройского подвига, проявленное мужество, смелость и отвагу.



ключевые слова: спасение награда
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									торчок								
							
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  • сегодня, 16:24
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										+1
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							Молодец мужик! Побольше бы таких неравнодушных!!!Достоин правительственной награды!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 16:41
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    • 
										+1
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							Сдается мне, что награда - даже не ведомственная, с ней Ветерана труда не получишь.
    
Но 30 000 руб - хоть что-то.
    
По идее, если награждать, то официальной медалью "За спасение погибавших".
    
Это государственная награда, со всеми вытекающими...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 17:04
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							Не торопитесь - в представление на госнаграду факты писать реальные надо, а следствие только идёт. :) Вы же юрист вроде - надо же дождаться установления всех обстоятельств дела. :) Тем более, Ветеран у дядьки и так есть скорей всего - на принципиального безработного он совсем не похож. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 17:13
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										+1
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							Я - не юрист :-) Я только учусь :-)
    
те, кто выходил на пенсию в 90-х, ветерана получали автоматически. Главное, чтобы стаж был.
    
Сейчас все усложнили капитально. Нужна либо государственная либо ведомственная награда. Поэтому все чиновники так любят медальки.
    
Для веерана Ивановской области нужен стаж 40 лет. Для обычного - 30.
    
У меня, например ведомственная есть - "Почетный радист", ну а по нечетным - юрист :-) пианист :-) контрабандист :-)
    
Порутчики - полчать!!!.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 17:48
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										0
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							Кричи-не кричи - тебе то инвалид проктологии медаль точно не дадут. :) Денег в кассе нет, в том числе и на твоё лечение. :) Так что то, что ты глумишь, орёшь и мечешься проблемы твоих домашних. :) Санитары на воле не предусмотрены. :)  И твоё неадекватное состояние никого не волнует. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • 56 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пятый раз ты уже пишешь эту шутку. Поищи в своих закладках что-нибудь новенькое.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Кaмикадзe								
							
    • 
							
  • 20 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Я с тобой не разговариваю. :(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
    • 
							
  • 15 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Что знаю то и говорю. :) Могу для клонёнка и 50 раз написать, раз он долбо.б. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • 58 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							Знак «За заслуги перед Ивановской областью» утвержден законом Ивановской области "О наградах в Ивановской области". Награды, утвержденные в соответствии с этим законом дают право на получение звания "Ветеран труда Ивановской области".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
    • 
							
  • 31 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							странное у нас государство. Если бы этот мужик погиб спасая людей из разрушенного дома, то ему дали бы госнаграду, а за то что он и сам живой и спас столько народу- награда субъекта...
    
Молодец!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропала школьница
				
сегодня, 15:54

				

				В Ивановской области пропала школьница 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду
				
сегодня, 15:35

				

				Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду 
								

					
	 Ее вручил лично врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений
				
сегодня, 12:35

				

				В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений 
									
								

					
	 В отношении подрядчика муниципального контракта возбуждено административное дело (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 10:23

				

				По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело 
									
								

					
	 Стрелку грозит до двух лет лишения свободы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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