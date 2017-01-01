Как в Иванове будет работать общественный транспорт в праздничные дни





Как сообщили в комитете по транспорту и связи администрации областного центра, на период январских праздников в Иванове установлен особый режим работы общественного транспорта.

Рабочий день троллейбусов 31 декабря будет продлен до 23.00 и 23.30 соответственно.

Муниципальный транспорт

31 декабря 2017 года – в режиме рабочего дня до 23:00 часов.

1 января 2018 года – начало выпуска троллейбусов с 07:00 часов в режиме выходного дня, выпуск подвижного состава 50 единиц.

Со 2 по 5 января 2018 года – в режиме выходного дня, выпуск подвижного состава 59 единиц.

С 7 по 8 января 2018 года – в режиме выходного дня, выпуск подвижного состава 67 единиц.

Коммерческий транспорт

31 декабря 2017 года – в режиме рабочего дня до 23:30 часов на городских маршрутах будут работать автобусы большой вместимости.

В ночь на 1 января 2018 года - до 02:00 часов на городских маршрутах будут работать автобусы малой вместимости.

1 января 2018 года – начало выпуска автобусов с 08:00 часов в режиме выходного дня, 60% от количества транспорта на маршруте.

Со 2 по 5 января 2018 года – в режиме выходного дня, выпуск 80%.

6 января 2017 года – в режиме выходного дня до 23:30 часов, выпуск 80%.

С 7 по 8 января 2018 года – в режиме выходного дня, выпуск 70%.

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