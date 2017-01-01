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Как в Иванове будет работать общественный транспорт в праздничные дни
Как сообщили в комитете по транспорту и связи администрации областного центра, на период январских праздников в Иванове установлен особый режим работы общественного транспорта.
Рабочий день троллейбусов 31 декабря будет продлен до 23.00 и 23.30 соответственно.
Муниципальный транспорт
31 декабря 2017 года – в режиме рабочего дня до 23:00 часов.
1 января 2018 года – начало выпуска троллейбусов с 07:00 часов в режиме выходного дня, выпуск подвижного состава 50 единиц.
Со 2 по 5 января 2018 года – в режиме выходного дня, выпуск подвижного состава 59 единиц.
С 7 по 8 января 2018 года – в режиме выходного дня, выпуск подвижного состава 67 единиц.
Коммерческий транспорт
31 декабря 2017 года – в режиме рабочего дня до 23:30 часов на городских маршрутах будут работать автобусы большой вместимости.
В ночь на 1 января 2018 года - до 02:00 часов на городских маршрутах будут работать автобусы малой вместимости.
1 января 2018 года – начало выпуска автобусов с 08:00 часов в режиме выходного дня, 60% от количества транспорта на маршруте.
Со 2 по 5 января 2018 года – в режиме выходного дня, выпуск 80%.
6 января 2017 года – в режиме выходного дня до 23:30 часов, выпуск 80%.
С 7 по 8 января 2018 года – в режиме выходного дня, выпуск 70%.
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Кстати, давно хочу заключить с Вами пари, чисто символическое. Мы вместе проверим достоверность написанного на табличках. Особенно в утреннее и вечернее время.