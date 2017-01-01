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Новости

сегодня, 15:27

Как в Иванове будет работать общественный транспорт в праздничные дни


Как сообщили в комитете по транспорту и связи администрации областного центра, на период январских праздников в Иванове установлен особый режим работы общественного транспорта.

Рабочий день троллейбусов 31 декабря будет продлен до 23.00 и 23.30 соответственно.

Муниципальный транспорт

31 декабря 2017 года – в режиме рабочего дня до 23:00 часов.

1 января 2018 года – начало выпуска троллейбусов с 07:00 часов в режиме выходного дня, выпуск подвижного состава 50 единиц.

Со 2 по 5 января 2018 года – в режиме выходного дня, выпуск подвижного состава 59 единиц.

С 7 по 8 января 2018 года – в режиме выходного дня, выпуск подвижного состава 67 единиц.

Коммерческий транспорт

31 декабря 2017 года – в режиме рабочего дня до 23:30 часов на городских маршрутах будут работать автобусы большой вместимости.

В ночь на 1 января 2018 года - до 02:00 часов на городских маршрутах будут работать автобусы малой вместимости.

1 января 2018 года – начало выпуска автобусов с 08:00 часов в режиме выходного дня, 60% от количества транспорта на маршруте.

Со 2 по 5 января 2018 года – в режиме выходного дня, выпуск 80%.

6 января 2017 года – в режиме выходного дня до 23:30 часов, выпуск 80%.

С 7 по 8 января 2018 года – в режиме выходного дня, выпуск 70%.



ключевые слова: Новый год праздники общественный транспорт режим работы
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 15:30
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    • 
										+1
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							Что? Муниципальный транспорт ходит в будни до 23:00? Вы уверены, что это Иваново?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gorozhanin								
							
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  • сегодня, 15:49
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										0
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							Последний 4 тый  троллейбус из Отрадного по будням выезжает в 22:20 , 1,3 и 9 тый  маршруты работают до 23.   Самое главное комитет по транспорту ничего не сказал про тариф в новогоднюю ночь. И про повышение проезда у частников.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 15:57
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										0
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							По Вашим табличкам - возможно, но не в жизни.
    
Кстати, давно хочу заключить с Вами пари, чисто символическое. Мы вместе проверим достоверность написанного на табличках. Особенно в утреннее и вечернее время.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 16:00
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										+1
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							На таблчках написан такие данные,которые предоставляет МУП ИПТ,Если во время,указанное в табличке троллейбус не приехал причины следующее-ДТП,Поломка на линии, Не выход машины по причине нет водителя или кондуктора или заторы. Так что свои пари можете заключать с директорм МУП ИПТ г-ном Федоровым.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 15:32
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										+1
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							Вы че угораете какие еще автобусы БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ???? Их в городе нет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									any								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							троллейбусы, лучше всех ходят в городе в праздники из года в год это замечаю								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									frosy								
							
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  • сегодня, 16:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							частники так не ходят, как троллейбусы, а тем пофиг когда работать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									alla								
							
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  • сегодня, 16:39
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										0
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							Да тралики. почти всегда по расписанию ходят								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									а судьи кто?								
							
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  • сегодня, 16:49
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    • 
										0
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							Бываю в городе на выходных. Сам пользуюсь исключительно троллейбусом, чисто из принципа! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропала школьница
				
сегодня, 15:54

				

				В Ивановской области пропала школьница 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду
				
сегодня, 15:35

				

				Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду 
								

					
	 Ее вручил лично врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений
				
сегодня, 12:35

				

				В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений 
									
								

					
	 В отношении подрядчика муниципального контракта возбуждено административное дело (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 10:23

				

				По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело 
									
								

					
	 Стрелку грозит до двух лет лишения свободы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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