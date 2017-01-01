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Новости

сегодня, 15:03

В Ивановской области ссора глухонемых супругов закончилась убийством

Женщина, превысив пределы необходимой обороны, зарезала мужчину


Шуйский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

Преступление было совершено в сентябре 2017 года. Подсудимая с мужем (оба – глухонемые) распивали у себя дома спиртные напитки. Внезапно между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина ударил женщину кулаком по лицу, затем схватил за волосы и ударил головой о стену. После этого разъяренный супруг схватил со стола нож и попытался нанести им удар. Однако женщина увернулась, выхватила нож и вонзила его мужу в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Рассматривая дело, суд пришел к выводу, что женщина, отражая нападение супруга, превысила пределы необходимой обороны. Виновной назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Суд также удовлетворил гражданский иск родственника потерпевшего и взыскал с осужденной 47 353 рубля в счет возмещения имущественного вреда, а также 50 000 рублей в счет компенсации морального вреда.



ключевые слова: самооборона убийство суд приговор
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