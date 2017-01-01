Более 25 тысяч жителей региона получили в 2017 году справки о судимости

Но лишь 2060 человек решили получить данную госуслугу в электронном виде





В 2017 году количество поступивших заявлений для предоставления Информационным центром УМВД справок о наличии (отсутствии) судимости составило 25 692. В их числе около 5000 граждан пришли в территориальные органы внутренних дел на районном уровне, 16 781 - обратились в МФЦ, на личном приеме в Информцентре областного УМВД в текущем году справку заказали 1911 человек, и лишь 2060 жителей региона решили получить услугу в электронном виде через единый портал государственных услуг. Такие данные приводит пресс-служба полицейского ведомства региона.

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