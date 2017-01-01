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Новости

сегодня, 14:28

Более 25 тысяч жителей региона получили в 2017 году справки о судимости

Но лишь 2060 человек решили получить данную госуслугу в электронном виде


В 2017 году количество поступивших заявлений для предоставления Информационным центром УМВД справок о наличии (отсутствии) судимости составило 25 692. В их числе около 5000 граждан пришли в территориальные органы внутренних дел на районном уровне, 16 781 - обратились в МФЦ, на личном приеме в Информцентре областного УМВД в текущем году справку заказали 1911 человек, и лишь 2060 жителей региона решили получить услугу в электронном виде через единый портал государственных услуг. Такие данные приводит пресс-служба полицейского ведомства региона.



ключевые слова: УМВД госуслуга судимость справка
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									naughty_boy								
							
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  • сегодня, 14:45
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										+1
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							И о чем новость? о том что эту справку сейчас требуют везде (с дворников и то наверно требуют)? Или о том что эту справку в электронном виде (с ЭЦП) ни где не принимают, вот и приходится людям получать бумажные экземпляры "электронной услуги".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Еще бы неплохо автоматизировать сбор справок от женщин по поводу отсутствия женатости на них. Нужнейшая вещь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • сегодня, 14:49
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										+1
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							Очередной оригинальный заголовок от барсян. 
    
Можно было и так озаглавить:
    
Уровень получения справок о судимости составил 250℅ к текущему количеству сидельцев региона (~10000 чел.). 
    
Такая формулировка мне кажется более экстравагантно  подчеркивает уровень квалификации и характеристики рабочей силы региона! Вы ведь об этом хотели сказать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 15:50
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							Валерий, а по моему, убеждён в этом, они уже давно не понимают о чём говорят и о чём пишут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				В Ивановской области пропала школьница 
								

					
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