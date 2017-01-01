Глава региона встретился с работниками завода «Автокран»

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Сегодня, 28 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский встретился с работниками завода «Автокран». Глава региона рассказал машиностроителям об итогах работы по выплате задолженности по заработной плате.

«Два месяца назад мы с новым руководством завода договорились о плане действий по оздоровлению предприятия. Сегодня план полностью выполнен. К новому году долгов по заработной плате перед работниками предприятия больше не будет», - подчеркнул Станислав Воскресенский. «Символично, что это происходит под конец года и позволит заводу начать новую жизнь. «Автокран - важное предприятие не только для Ивановской области, но и для всей страны. Дальше движение пойдет только вверх и планы будут только на развитие. И для жителей области события на заводе «Автокран» будут ассоциироваться только с хорошими новостями», - добавил глава региона.

Станислав Воскресенский спросил у работников завода, идет ли поступление зарплаты. Участники встречи, среди которых представители рабочих профессий – маляры, мастера, крановщики – заверили, что деньги перечислены.

Врио губернатора также поинтересовался производственными итогами года. По словам председателя Совета директоров Ивановского машиностроительного завода «Автокран» Игоря Кульгана, в 2017 году произведено 365 единиц техники, планы на 2018 год – 750 единиц. «Далее пойдет планомерный рост в объеме 15-25 процентов ежегодно, чтобы вернуть свою «историческую» долю на рынке – порядка 50 процентов всей крановой техники в России и выйти на экспортные рынки», - рассказал Игорь Кульган. Он уточнил, что план экспортных поставок на 2018 год – 100 единиц, их география уже известна. Задача на перспективу – до 30 процентов продукции продавать на внешнем рынке.

Станислав Воскресенский, в свою очередь, пообещал поддержку экспортной стратегии предприятия. «Есть договоренность с Российским экспортным центром об открытии филиала в регионе. Завоевание внешнего рынка – очень тяжелое дело, мир сейчас очень конкурентен, но перспективы у завода есть», - сказал врио губернатора.

Игорь Кульган обозначил перспективные направления работы. В их числе – модернизация, которая позволит соответствовать новым экологическим стандартам и технологическим регламентам. Второе - развитие модельного ряда. В частности, здесь планируют запустить в производство 32-тонный кран, усовершенствовать стрелу. Уже в январе начнется работа над новой кабиной, которую в мае 2018 года запланировано запустить в производство. Перспективное направление – освоение новых рынков в смежных отраслях машиностроения.

Напомним, в августе 2017 года конкурсным управляющим ОАО «Автокран» была определена сумма текущей задолженности перед работниками - 178,5 млн рублей. В октябре 2017 года Советом директоров ИМЗ «Автокран» по поручению главы региона был сформирован ускоренный график погашения задолженности по заработной плате. Всего в период с января по середину декабря 2017 года работникам завода было выплачено порядка 50 млн рублей.

Еще один транш на погашение задолженности по заработной плате перед работниками перечислен накануне, 27 декабря. По данным финансовой службы «ИМЗ «Автокран», на расчетные счета получателей перечислено порядка 140 млн рублей, еще около 40 млн рублей – в счет уплаты страховых взносов. Реестровую задолженность по заработной плате - требования, которые появились до возбуждения дела o банкротстве должника в сумме порядка 5 млн рублей, планируется погасить полностью в декабре 2017 года – январе 2018 года.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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