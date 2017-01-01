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сегодня, 13:55
В Иванове «ГАЗель» врезалась в фуру
Фото, видео
ДТП случилось сегодня днем на улице Некрасова областного центра. Грузовая «ГАЗель» врезалась в фуру. Большегруз перекрыл несколько полос, движение на участке дороги было затруднено. Пострадал ли водитель «ГАЗели», пока неизвестно. Информация уточняется.
Фото, видео: ВКонтакте / Автопартнер
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