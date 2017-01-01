Станислав Воскресенский выпил шампанского с Владимиром Путиным

В Кремле состоялась встреча Президента РФ с действующими и бывшими главами ряда регионов (фото)





В рамках праздничных мероприятий по случаю Нового года Президент России Владимир Путин встретился в Государственном Кремлёвском дворце с действующими и бывшими главами ряда регионов страны.

Во встрече приняли участие врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и экс-губернатор региона Павел Коньков.

Фото: пресс-служба правительства Ивановской области

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