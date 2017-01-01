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сегодня, 13:39
Станислав Воскресенский выпил шампанского с Владимиром Путиным
В Кремле состоялась встреча Президента РФ с действующими и бывшими главами ряда регионов (фото)
В рамках праздничных мероприятий по случаю Нового года Президент России Владимир Путин встретился в Государственном Кремлёвском дворце с действующими и бывшими главами ряда регионов страны.
Во встрече приняли участие врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и экс-губернатор региона Павел Коньков.
Фото: пресс-служба правительства Ивановской области
ключевые слова: Владимир Путин Станислав Воскресенский
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Комментарии (19)
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- ЙЯdЪсегодня, 14:05Значит они собутыльники?
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- Кузьма Пруткоффсегодня, 15:57А царь-то ненастоящий!
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- Вахтанг Кaмикадзe58 минут назадПИ-ДА-РА-СЫ. :)
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- ataman196519сегодня, 14:08Теперь мы что,должны гордиться этим?
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- Петр Ивановсегодня, 14:53Когда не о чем писать, и такая чушь сойдет!
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- Виктория Кимсегодня, 15:12А с кем он в туалет сходил? Чего скромничаете, журналисты, колитесь!
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- Леевнисегодня, 15:42Виктория, Вам реально это очень интересно?
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- newmanсегодня, 15:33Как-то недобро Воскресенский на Путина смотрит.
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- adimiv oldсегодня, 15:36Недолил
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- BBXсегодня, 17:00#надоел!
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- adimiv oldсегодня, 17:31Негоже истинному коммунисту воровать предвыборную программу несистемных оппозиционеров.
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- Тутошний Ясегодня, 16:03Посмотришь тут,когда в такую дару на 2 срока минимум запихают))))
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- Тутошний Ясегодня, 16:03дЫру*
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- adimiv oldсегодня, 16:29Опыт "слинять" у него есть: небольшой "блэкаут" и ивановцы сами его вперед ногами вынесут туда откуда пришел.
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- BBXсегодня, 17:04Вы кого имели ввиду, товарищ adimiv old?
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- adimiv oldсегодня, 17:17ВРИО
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- Александр Брусочкинсегодня, 17:17Что-то Коньков загулялся. Две недели уж давно миновали.
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- Alexey Alexey55 минут назадНовому Кинешма приглянулась сейчас начнёт её трижбанить, типо вкладывать в неё, а на деле в свой карман)))
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- макссс26 минут назадклоуны
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