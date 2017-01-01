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Новости

сегодня, 13:39

Станислав Воскресенский выпил шампанского с Владимиром Путиным

В Кремле состоялась встреча Президента РФ с действующими и бывшими главами ряда регионов (фото)


В рамках праздничных мероприятий по случаю Нового года Президент России Владимир Путин встретился в Государственном Кремлёвском дворце с действующими и бывшими главами ряда регионов страны.

Во встрече приняли участие врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и экс-губернатор региона Павел Коньков.

Фото: пресс-служба правительства Ивановской области



ключевые слова: Владимир Путин Станислав Воскресенский
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Комментарии (19)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 14:05
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							Значит они собутыльники?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • сегодня, 15:57
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							А царь-то ненастоящий!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • 58 минут назад
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										+1
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							ПИ-ДА-РА-СЫ. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ataman196519								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:08
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    • 
										+1
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							Теперь мы что,должны гордиться этим?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Петр Иванов								
							
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  • сегодня, 14:53
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										+1
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							Когда не о чем писать, и такая чушь сойдет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • сегодня, 15:12
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										+1
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							А с кем он в туалет сходил? Чего скромничаете, журналисты, колитесь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Леевни								
							
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  • сегодня, 15:42
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										-1
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							Виктория, Вам реально это очень интересно?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									newman								
							
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  • сегодня, 15:33
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										-1
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							Как-то недобро Воскресенский на Путина смотрит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 15:36
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    • 
										+1
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							Недолил
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBX 								
							
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  • сегодня, 17:00
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										+1
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							#надоел!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:31
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Негоже истинному коммунисту воровать предвыборную программу  несистемных оппозиционеров.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Посмотришь тут,когда в такую дару на 2 срока минимум запихают))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							дЫру*
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Опыт "слинять" у него есть: небольшой "блэкаут" и ивановцы сами его вперед ногами вынесут туда откуда пришел.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBX 								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы кого имели ввиду, товарищ adimiv old?
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ВРИО								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр Брусочкин								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что-то Коньков загулялся. Две недели уж давно миновали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexey Alexey								
							
    • 
							
  • 55 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Новому Кинешма приглянулась сейчас начнёт её трижбанить, типо вкладывать в неё, а на деле в свой карман)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							клоуны								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропала школьница
				
сегодня, 15:54

				

				В Ивановской области пропала школьница 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду
				
сегодня, 15:35

				

				Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду 
								

					
	 Ее вручил лично врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений
				
сегодня, 12:35

				

				В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений 
									
								

					
	 В отношении подрядчика муниципального контракта возбуждено административное дело (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 10:23

				

				По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело 
									
								

					
	 Стрелку грозит до двух лет лишения свободы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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