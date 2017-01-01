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Новости

сегодня, 12:54

Школу, гараж, котельную и газопровод в Иванове безвозмездно передали РПЦ

Соответствующее решение принято Ивгордумой


Имущество, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 29, безвозмездно передано из муниципальной собственности города в собственность религиозной организации. А именно – «Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной духовной семинарии Иваново-Вознесенской Епархии Русской Православной Церкви». Соответствующее решение принято Ивановской городской думой 22 декабря 2017 года.

Перечень безвозмездно передаваемого имущества:


Наименование имущества

Адрес местонахождения имущества

Примечание

Нежилое здание (школа)

г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29

588,7 кв. м

Нежилое здание (гараж, мастерская, котельная)

г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29

227,8 кв. м

Нежилое здание (келейный корпус с домовым храмом)

г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29

987,3 кв. м

Нежилое здание (проходная)

г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29

48,8 кв. м

Газопровод

г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29

67м

Земельный участок

г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29

6 503 кв. м,

37:24:010117:3

(кадастровый номер)                   




ключевые слова: РПЦ имущество
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Комментарии (23)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Взяточники пытаются замолить грехи - не получится.
    
Вопрос, сколько они получили откатов, за безвозмездную передачу собственности. ЧУЖОЙ собственности. собственности всех горожан.?
    
Да, религиозные организации не платят налоги. Т.е. если им сдать этот участок в аренду - то на полученные деньги можно построить дороги, благоустроить город.
    
Тут же не будет получено ни копейки.
    
ПРи этом город будет нсти расходы на благоустройство прилегающих дорог.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Откатов вряд ли получили: с батюшек где сядешь, там и слезешь. Водичкой побрызгали на чиновников и довольно. У меня вопрос: куда я должен подать документы чтобы тоже получить гараж, мастерскую и кусочек "народного достояния" (лучше тот участок, который в Европу газ  гонит)? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На дальнем востоке гектары раздают... Не слышали?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я просил ГАРАЖ, МАСТЕРСКУЮ и свою часть (раз она народное достояние) газовой трубы (ну и немного Крыма раз уж он мой, как говорилось в рекламе), а гектары на ДВ вы вон батюшкам предложите.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Цель перепродать? Нет уж нафиг таких "владельцев.
    
Ну а если для дела, то при въезде в Шую отдается целое огромное здание, бесплатно, только содержите.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну прямо так и бесплатно: на нем наверняка долгов на десятки миллионов. И почему в Шуе предлагаете (РПЦ в центре города отдали)? Это как с землей для многодетных: берите что дают (в лесу, в болоте, ... за 50 км от города) и целуйте наши ноги. Чиновники такие чиновники...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Таки Ви не ответили на главный вопрос: для каких целей Вам строения?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не могу занть про долги, но плакат висит. Хотя есть и ближе - "мясуха", ЗЧМ,, бери не хочу. И чем Вам не угодили курорты Дальнего Востока? Там богатые япошки рядом, не то что нищеброды в Крыму. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Кaмикадзe								
							
    • 
							
  • 54 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пидарасы в рясах. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Кaмикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У нас в богородском на участке тоже одна хрень стоит в углу. :) Мы с дядей летом обычно там распиваем или по нужде малой ходим. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							кадило крутится, лавехи мутятся. Отлично устроились попы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBX 								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Обнаглели. Перед 1917 похоже было.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бедным надо помогать, чтоб с голоду не померли								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									oiuytr								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							опять церкви все и бесплатно, а я даже участок садовый на свою зарплату не могу приобрести, чтобы огород был, чтобы детям показать, как выращивать картошку, деревья. В советское время хотя бы 6 соток можно было бесплатно от работы получить служащим. А сейчас это только церкви бесплатно все.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							См. выше, не 6 соток, а целый гектар...
    
А по сути, в советские времена, хер ты получишь бесплатно 6 соток без блата, если только в кустарнике в болоте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									oiuytr								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							там, где гектар - я не живу и дети тоже тут учатся, он нам не нужен ТАМ, а нужен ЗДЕСЬ, а 6 соток давали по месту жительства.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									oiuytr								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							и участки нарезали организациям, заводам, а они передавали служащим, рабочим, у меня так дед в Волгограде получал, обычный рабочий, без блата								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вооот. Т.е. не собственность, а аренда. Так я Вам скажу, что в радиусе 20-30 км. Вам без проблем подберут участок на те-х же условиях, что и в советские времена. Даже лучше, с остатками комункаций (по крайней мере вода и электричество в наличии), в заброшеных деревнях.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Светское государство? Не не слышали. Вот лицо капиталистической РФ, одной рукой гребём другой крестимся. Никогда оно не будет работать в интересах трудяг.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не будет ни когда ни в одном государстве на планете Земля - это константа.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Mamon								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Eбaнyлиcь, извините за выражение...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Кaмикадзe								
							
    • 
							
  • 55 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Во-во, молодец мамон. :) А то я всё хочу так сказать, а Наташка моя ругается. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBX 								
							
    • 
							
  • 49 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
    
Автор: А. С. Пушкин								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропала школьница
				
сегодня, 15:54

				

				В Ивановской области пропала школьница 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду
				
сегодня, 15:35

				

				Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду 
								

					
	 Ее вручил лично врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений
				
сегодня, 12:35

				

				В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений 
									
								

					
	 В отношении подрядчика муниципального контракта возбуждено административное дело (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 10:23

				

				По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело 
									
								

					
	 Стрелку грозит до двух лет лишения свободы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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