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Школу, гараж, котельную и газопровод в Иванове безвозмездно передали РПЦ
Соответствующее решение принято Ивгордумой
Имущество, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 29, безвозмездно передано из муниципальной собственности города в собственность религиозной организации. А именно – «Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной духовной семинарии Иваново-Вознесенской Епархии Русской Православной Церкви». Соответствующее решение принято Ивановской городской думой 22 декабря 2017 года.
Перечень безвозмездно передаваемого имущества:
|
Наименование имущества
|
Адрес местонахождения имущества
|
Примечание
|
Нежилое здание (школа)
|
г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29
|
588,7 кв. м
|
Нежилое здание (гараж, мастерская, котельная)
|
г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29
|
227,8 кв. м
|
Нежилое здание (келейный корпус с домовым храмом)
|
г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29
|
987,3 кв. м
|
Нежилое здание (проходная)
|
г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29
|
48,8 кв. м
|
Газопровод
|
г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29
|
67м
|
Земельный участок
|
г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29
|
6 503 кв. м,
37:24:010117:3
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Вопрос, сколько они получили откатов, за безвозмездную передачу собственности. ЧУЖОЙ собственности. собственности всех горожан.?
Да, религиозные организации не платят налоги. Т.е. если им сдать этот участок в аренду - то на полученные деньги можно построить дороги, благоустроить город.
Тут же не будет получено ни копейки.
ПРи этом город будет нсти расходы на благоустройство прилегающих дорог.
Ну а если для дела, то при въезде в Шую отдается целое огромное здание, бесплатно, только содержите.
А по сути, в советские времена, хер ты получишь бесплатно 6 соток без блата, если только в кустарнике в болоте.
Автор: А. С. Пушкин