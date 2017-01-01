Школу, гараж, котельную и газопровод в Иванове безвозмездно передали РПЦ

Соответствующее решение принято Ивгордумой





Имущество, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 29, безвозмездно передано из муниципальной собственности города в собственность религиозной организации. А именно – «Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной духовной семинарии Иваново-Вознесенской Епархии Русской Православной Церкви». Соответствующее решение принято Ивановской городской думой 22 декабря 2017 года.

Перечень безвозмездно передаваемого имущества:





Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Примечание Нежилое здание (школа) г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29 588,7 кв. м Нежилое здание (гараж, мастерская, котельная) г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29 227,8 кв. м Нежилое здание (келейный корпус с домовым храмом) г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29 987,3 кв. м Нежилое здание (проходная) г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29 48,8 кв. м Газопровод г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29 67м Земельный участок г. Иваново, ул.Марии Рябининой, 29 6 503 кв. м, 37:24:010117:3 (кадастровый номер)

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